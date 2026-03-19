Otmice stranih lidera, nuklearni rat i povratak Krista: Tko zarađuje na okladama online?

Postoje čak i oklade na to hoće li se Isus Krist vratiti do 2027. godine .

Tržišta predviđanja su platforme online na kojima se ljudi mogu kladiti na gotovo bilo što – od toga koliko bi koštala kartica Pokémona, preko toga koliko će puta Elon Musk objaviti nešto na X-u u određenom mjesecu, do toga tko bi mogao osvojiti Oscara za najbolji film.

Najpopularnije platforme za predviđanja u SAD-u trenutno su Kalshi i Polymarket, obje sa sjedištem u New Yorku (SAD), ali postoje i mnoge druge. Samo ove dvije vrijede 11, odnosno devet milijardi američkih dolara. Tržišta predviđanja nisu nova, ali su iznimno brzo rasla oko američkih predsjedničkih izbora 2024. godine. U New Yorku su tako reklamni panoi na Times Squareu prikazivali klađenje uživo na ishod izbora.

Posljednjih mjeseci ljudi su na Polymarketu predviđali trajanje blokade američke vlade i hoće li SAD napasti Iran. Jedan od korisnika, primjerice, kladio se da će SAD svrgnuti bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolása Madura nekoliko sati prije nego što se to dogodilo.

Predviđanje mu je donijelo više od 400 tisuća američkih dolara, ali je također pokrenulo mnogo pitanja o trgovanju povlaštenim informacijama među vladinim dužnosnicima, što je ilegalno u SAD-u. Kalshi je to zabranio i ima propise koji omogućuju praćenje i istragu pojedinačnih korisnika.

Polymarket nema takva pravila o praćenju, a ono tehnički nije ni odobreno u SAD-u te se klađenju i dalje može pristupiti putem VPN-a, pa je sposobnost platforme da provjeri tko je postavio koje oklade ograničena, piše Mashable.