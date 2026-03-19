Između deepfakea i stvarnosti: Slučaj Netanyahua ukazuje na ozbiljnu krizu u digitalnom prostoru

Nagađanja o mogućoj smrti izraelskog premijera pojačala su se nakon što su mutne snimke s konferencije za novinare uvjerile mnoge na internetu da Izrael pribjegava deepfake videozapisima

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu našao se u središtu viralnih, ali ispostavilo se i neutemeljenih tvrdnji da je mrtav. Jedan je to u nizu primjera sve zamućenijeg informacijskog prostora u kojem se isprepliću društvene mreže i umjetna inteligencija. Spekulacije su krenule prošlog tjedna, nakon što je internetom počela kružiti snimka njegova televizijskog obraćanja vezanog uz rat s Iranom. Dio korisnika ustvrdio je da je riječ o AI-em generiranom videu, ističući kako se u jednom kadru čini da Netanyahu ima šest prstiju, što je česta greška kod generativnih modela, piše CBS News. Snimke i izdvojeni kadrovi brzo su se proširili platformama poput X-a, dodatno potičući sumnje. Međutim fact-checking stranica PolitiFact ocijenila je te tvrdnje netočnima, navodeći da je riječ o optičkoj iluziji uzrokovanoj svjetlom, zbog koje je dio dlana izgledao poput dodatnog prsta.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Iako su tvrdnje o 'šest prstiju' opovrgnute, glasine o Netanyahuovoj smrti nastavile su se širiti, osobito na TikToku i među profilima koji analiziraju svaki njegov javni istup. Sam Netanyahu pokušao je zaustaviti nagađanja objavom videa iz kafića u kojem se našalio: 'Lud sam za kavom. Znate što? Lud sam za svojim narodom.' No ni taj pokušaj 'dokaza da je živ' nije uvjerio sve – dio korisnika nastavio je analizirati snimku u potrazi za navodnim znakovima manipulacije. Netanyahu (76) od početka sukoba s Iranom ima ograničen broj javnih nastupa, a dodatnu težinu glasinama dala je činjenica da je Iran ranije zaprijetio njegovim ciljanjem u odmazdi za ubojstvo vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija.

Crossing names off the list is good - doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.



Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.



🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/FZrZN03IZI — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026