Trumpova Amerika puna je čudesa: Kladionice cvjetaju, a njegov sin puni džepove

Prije samo godinu dana osnivači platformi Polymarket i Kalshi, koje omogućuju klađenje na političke i društvene događaje, bili su pod ozbiljnim pritiskom američkih vlasti. Danas su među najvećim dobitnicima Amerike pod vlašću Donalda Trumpa

Riječ je o tzv. prediction marketsima – internetskim platformama na kojima se ne kladi klasično, nego se 'trguje' ishodima budućih događaja. Što više ljudi kupuje određeni ishod, to on izgleda vjerojatnije. Tako nastaju kvote koje, tvrde same tvrtke, često točnije predviđaju pobjednika izbora od anketa i političkih analiza. Kad je država rekla – stop Za vrijeme administracije Joea Bidena takve su platforme bile pod povećalom. Savezni regulatori tvrdili su da Polymarket ilegalno posluje u SAD-u, zbog čega je tvrtka formalno zabranila pristup američkim korisnicima. Vlasti su, međutim, sumnjale da dio njih i dalje sudjeluje prikrivajući lokaciju, što je dovelo i do policijskog pretresa stana osnivača Shaynea Coplana, piše Politico.

U isto vrijeme regulator tržišta derivata, Commodity Futures Trading Commission, zabranio je Kalshiju ugovore vezane uz izbore. Tvrtka je tu odluku osporila – i dobila sudski spor. Dolazak Trumpa sve mijenja Nakon promjene vlasti dolazi i nagli zaokret. Trumpovo ministarstvo pravosuđa i CFTC odustaju od istraga protiv Polymarketa, čime se otvara put povratku na američko tržište. CFTC povlači i žalbu u slučaju Kalshi, uz obrazloženje da je postalo jasno kako bi spor vjerojatno izgubio. Time prediction marketsi ulaze u fazu brzog rasta. Polymarket je danas procijenjen na oko devet milijardi dolara, Kalshi na oko 11 milijardi, a obje platforme šire ponudu na politiku i sport. Samo klađenje na predsjedničke izbore 2028. već je premašilo 150 milijuna dolara uloga.

Politika i biznis ruku pod ruku Veliku ulogu u tom usponu imaju političke veze. Donald Trump Jr. savjetnik je u obje tvrtke, a u Polymarket je i investirao. Platforme su zaposlile bivše Trumpove savjetnike i lobiste te sklopile suradnje s velikim medijima i sportskim organizacijama. Trump Jr. je na društvenim mrežama objasnio njihovu privlačnost: istaknuo je da su platforme Trumpovu pobjedu predvidjele prije ‘lažnih medija’ te dodao da ih je njegova obitelj pratila izborne noći ‘kako bi znali da smo pobijedili satima ranije’. ‘Vrlo labavo okruženje’ Trgovac na političkim tržištima Pratik Chougule smatra da je trenutak presudan. ‘Stvarno su riskirali – i to im se isplatilo Trumpovom pobjedom. Nalazimo se u vrlo, vrlo labavom regulatornom okruženju’, rekao je. Osnivač Kalshija Tarek Mansour ide i korak dalje. Razvoj industrije nazvao je ‘prijelomnim trenutkom’, poručivši: ‘Ovo će biti veće od burze.’