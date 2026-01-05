Netko se okladio online na Madurov pad i uzeo blizu pola milijuna američkih dolara

U petak je nešto što jako izgleda kao potpuno novi račun na Polymarketu uložilo 30 tisuća američkih dolara u oklade na rušenje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura .

Do sljedećeg jutra, kada Maduro odjednom više nije mogao djelovati kao predsjednik Venezuele jer ga je američka vojska izvukla iz kreveta i odvela, taj je račun prikupio 436.759,61 USD temeljem oklada, čini se.



Na Polymarketu je postojalo šest oklada koji su uključivali pitanje Madurovog odlaska s vlasti, a ljudi su se na njih kladili u vrijednosti od 56,6 milijuna USD. Od tog iznosa 40 mil. USD odnosilo se na njegov odlazak do 30. studenog ili 31. prosinca.



Oklade na to koliko će dugo Maduro biti u američkom pritvoru ne izgledaju baš povoljne za svrgnutog vođu. Puštanje do 9. siječnja imalo je jedan posto izgleda, a do kraja ove godine 15 posto, piše Gizmodo.

