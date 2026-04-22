Preokret zbog Mythosa? Trump: 'Moguć dogovor s Anthropicom'

'Došli su u Bijelu kuću prije nekoliko dana i imali smo neke vrlo dobre razgovore s njima, i mislim da se poboljšavaju. Vrlo su pametni i mislim da mogu biti od velike koristi', kazao je, prenosi CNBC .

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je moguće postići dogovor oko korištenja Anthropicovih modela umjetne inteligencije u Ministarstvu obrane.

Ministarstvo obrane proglasilo je u ožujku Anthropic rizikom za lanac opskrbe i prijetnjom po nacionalnu sigurnost SAD-a. Ta oznaka zahtijeva od obrambenih dobavljača potvrdu da ne koriste Anthropicov model Claude u radu s vojskom. Trump je također svim saveznim agencijama naložio prestanak korištenja njihove tehnologije, dodavši da njegova administracija više neće poslovati s njima.

Pentagon je nastavio koristiti Claude tijekom rata s Iranom, a Anthropic je kasnije tužio Trumpovu administraciju da bi pokušao poništiti stavljanje na crnu listu, što je privremeno blokirao savezni sudac.

Smirivanje tenzija

No čini se da se napetosti smiruju, osobito nakon što se glavni izvršni direktor Anthropica Dario Amodei sastao s visokim dužnosnicima Trumpove administracije kako bi razgovarali o Mythosu, novom modelu te tvrtke. Predstojnica ureda za Bijelu kuću Susie Wiles i američki ministar financija Scott Bessent bili su prisutni na raspravi, a glasnogovornik Bijele kuće opisao ju je kao 'produktivnu i konstruktivnu'.

Anthropic je ranije ovog mjeseca najavio Mythos i ograničio njegovo uvođenje na odabranu skupinu tvrtki zbog njegovih naprednih mogućnosti vezanih uz kibernetičku sigurnost. Objavili su da su u 'kontinuiranim razgovorima' s dužnosnicima američke vlade o tom modelu.

Mythos je, čini se, odškrinuo vrata za povratak Anthropica u Bijelu kuću jer se Amodei početkom travnja pridružio drugim velikim tehnološkim direktorima u razgovoru s Bessentom i potpredsjednikom J.D.-jem Vanceom o spremnosti umjetne inteligencije za kibernetičku sigurnost.

Ovaj startup za umjetnu inteligenciju, osnovan 2021. godine, postao je rani favorit među tehnolozima u Washingtonu te su mnogi bili iznenađeni njegovim iznenadnim uklanjanjem.

Anthropic je u srpnju prošle godine potpisao ugovor vrijedan 200 milijuna američkih dolara s Pentagonom. Ali kada je tvrtka u rujnu počela pregovarati o implementaciji Claudea u GenAI.mil, platformu umjetne inteligencije Ministarstva obrane, razgovori su propali.

Ministarstvo obrane tražilo je za Pentagon odobrenje neograničenog pristupa Anthropicovim modelima u sve zakonite svrhe, no oni su željeli jamstvo da njihova tehnologija neće biti korištena za potpuno autonomno oružje ili masovni nadzor u SAD-u.