Pet načina na koje vam AI agenti mogu olakšati svakodnevni život

Takvi AI agenti tek su na početku razvoja, ali već sada mogu značajno pojednostaviti svakodnevne aktivnosti, piše Mashable . Evo pet područja u kojima bi mogli imati najveći utjecaj.

Rani AI alati zahtijevali su stalni ljudski unos da bi proizveli rezultat. No razvoj novih platformi i alata, poput OpenClawa , kao i sazrijevanje AI servisa općenito dovode do pojave sustava koji mogu autonomno planirati i izvršavati zadatke.

Kupovina uz pomoć AI agenta

Jedno od najlogičnijih područja primjene agentske umjetne inteligencije je online kupovina. Ideja je jednostavna: umjesto da korisnik sam istražuje proizvode, uspoređuje cijene i prolazi kroz proces plaćanja na više web trgovina, AI agent može obaviti veći dio tog posla.

Primjerice, Google razvija funkciju 'Buy for Me', a ona se nadovezuje na postojeće alate za praćenje cijena. Nakon što korisnik unese podatke za plaćanje i dostavu, AI agent može sam dovršiti kupnju na web stranici trgovca.

Sličan pristup koristi i platforma Perplexity nudeći opciju 'Instant Buy'. Korisnik može istražiti proizvod i kupiti ga bez napuštanja sučelja platforme, a AI agent obavlja sve korake kupnje. Potpuno automatizirana kupovina bez ljudskog nadzora još uvijek nije standard, ali ovakvi sustavi već sada mogu značajno skratiti taj proces.

AI agenti kao digitalni administratori na poslu

Velik potencijal agentska umjetna inteligencija ima i u organizaciji poslovnih zadataka. Platforme za upravljanje projektima sve češće uvode autonomne AI agente koji mogu pomagati u istraživanju, pisanju, planiranju i organizaciji projekata.

Primjerice, ClickUp nudi tzv. Super Agents, sustave koji mogu automatski upravljati dijelovima radnog procesa uz minimalnu intervenciju korisnika. Sličan pristup ima i Notion jer u svoje radne alate integrira umjetnu inteligenciju. Korisnici mogu postaviti više različitih AI agenata, od kojih je svaki zadužen za određeni administrativni zadatak.

AI agenti se sve češće koriste i za upravljanje kalendarima i rasporedom. Alati poput Reclaim.ai analiziraju korisnikove zadatke, navike i postojeće obaveze te automatski raspoređuju vrijeme za fokusirani rad, sastanke i pauze.

Programiranje uz pomoć autonomnih AI sustava

Razvoj softvera jedna je od industrija u kojoj se umjetna inteligencija najbrže usvaja. Dio AI agenata radi izravno na korisničkom računalu, a ne samo kroz web servise. Jedan od primjera je OpenClaw, lokalni agent koji se može povezati s komunikacijskim platformama poput Telegrama ili Discorda.

Takav agent može neprekidno raditi u pozadini, povezivati se s jezičnim modelima putem API-ja te izvršavati zadatke koristeći pristup lokalnim datotekama i naredbama sustava. No to otvara i sigurnosne rizike jer ovakvi alati često zahtijevaju visoke sistemske privilegije. Stručnjaci stoga preporučuju njihovo pokretanje na odvojenim računalima ili u ograničenim okruženjima.

Postoje i sustavi koji koordiniraju rad više specijaliziranih agenata. Primjerice, Microsoftov AutoGen omogućuje različitim AI agentima da međusobno komuniciraju, dijele podatke i izvršavaju kod u izoliranim okruženjima. Takvi sustavi ipak zahtijevaju određeno programersko znanje, a bez pravilne konfiguracije agenti mogu zapasti u beskonačne petlje komunikacije koje troše računalne resurse.

Upravljanje osobnim financijama

AI agenti sve više ulaze i u područje osobnih financija, a tome treba oprezno pristupiti. Tradicionalne aplikacije za budžetiranje uglavnom su prikazivale statične analize potrošnje, no novi sustavi pokušavaju otići korak dalje i aktivno upravljati novcem korisnika.

Primjer je aplikacija Cleo, čiji AI asistent može pratiti potrošnju i reagirati na promjene u financijama. Ako sustav primijeti neuobičajene troškove ili pad prihoda, može automatski prebaciti novac u štednju, ponuditi kratkoročni kredit da bi se izbjegle bankovne naknade ili prilagoditi dugoročni financijski plan.

Drugi alati imaju više analitičku ulogu. Platforma Monarch Money omogućuje korisnicima da postavljaju pitanja o svojim financijama prirodnim jezikom – primjerice o obrascima potrošnje, poreznim strategijama ili projekcijama buduće imovine.

Važno je pritom imati na umu to da mnogi AI financijski asistenti zahtijevaju pristup osjetljivim podacima, zbog čega korisnici moraju pažljivo provjeriti pravila zaštite podataka i sigurnosne mjere.

Pametne kuće pod kontrolom AI agenata

Umjetna inteligencija sve je prisutnija i u sustavima pametnih kuća. Napredniji sustavi koriste lokalne procesore i mikrofone, a oni služe kao središnji upravljački sustav za različite uređaje u domu.

Primjer je platforma Josh.ai, namijenjena kompleksnim instalacijama u kojima AI može upravljati stotinama uređaja – od rasvjete i klimatizacije do audiovizualne opreme. Prednost takvog pristupa je veća privatnost jer se obrada podataka odvija lokalno, bez slanja u oblak. Nedostatak je visoka cijena i potreba za profesionalnom instalacijom.

Na drugom kraju spektra nalazi se Home Assistant, otvorena platforma koja omogućuje povezivanje pametnog doma s lokalnim AI modelima ili servisima u oblaku. U kombinaciji s glasovnim sučeljima, takav sustav može razumjeti vrlo specifične naredbe, primjerice prilagoditi rasvjetu samo u prostoriji u kojoj se nalazi korisnik.