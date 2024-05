Odličan izdanak više srednje klase: Isprobali smo Motorolu Edge 50 Pro

Ovaj srednjostrujaš ima više zanimljivih aduta i nema spomena vrijednih nedostataka. Motorola je modelom Edge 50 Pro pronašla odličan balans između cijene i kvalitete te će ga biti teško nadmašiti

Motorola je nedavno predstavila novu liniju top modela pametnih telefona Edge 50, o čemu smo pisali. Na recenziju je pristigao model Edge 50 Pro, srednjostrujaš pozicioniran između najskupljeg modela Ultra i najjeftinijeg Fusiona. Pogledajmo kakvim se pokazao.

Kutija u kojoj dolazi je parfimirana i, što je važnije, nema plastike, već je sva od papira. Osim mobitela, unutra su poveći punjač snage 125 W, igla za karticu SIM, kabel (USB-C na USB-C) i dokumentacija. Riječ je o kompaktnom i vrlo laganom uređaju, pogodnom za korištenje jednom rukom. Sprijeda je sav u zaslonu, a on se proteže od lijevog do desnog ruba uređaja. Glatku površinu prekida tek mali okrugli izrez za prednju kameru po sredini pri vrhu. U donji dio zaslona ugrađen je čitač otiska prsta. Lako ga je dosegnuti, precizan je i visoko responzivan. Edge 50 Pro također nudi otključavanje prepoznavanjem lica, što je isto radilo bez greške. Lijevi brid je prazan dok su na desnom dvije tipke za regulaciju glasnoće zvuka i tipka za uključivanje. Gotovo identične su veličine i bez teksture, pa treba malo navikavanja ako ih želite koristiti bez gledanja. Ali može ih se bez problema dohvatiti i jednom rukom, a i dobro reagiraju na pritisak. Posred donjeg brida je utor za USB-C. S lijeve strane je ladica za karticu SIM (druga je eSIM), s desne dvije rešetke za stereo zvučnike.

Motorola Edge 50 Pro - fotografije uređaja







Motorola Edge 50 Pro - fotografije uređaja

Stražnja strana prekrivena je sedefastom završnom obradom (plastika s bisernim acetatom), što ga čini lako prepoznatljivim, pa i jedinstvenim. Nema posebnih ukrasa, osim Motorolinog logotipa na sredini. Jedino što mi se nije svidjelo je to što je ta sedefasta površina dosta skliska, pa biste Edge 50 Pro mogli loviti po skliskijim ravnim površinama. Stražnja je površina ugodna na dodir i na njoj ne ostaju otisci prstiju (ili barem nisu lako uočljivi). Dobro izgleda, iako sam dojma da će u ovom sedefnom izdanju biti privlačniji ženama nego muškarcima. Dostupna su i druga izdanja, crne i boje lavande, koja straga imaju vegansku kožu. Modul za kamere je četvrtast i smješten u gornjem desnom kutu. Veličinom dominiraju dvije leće uz sam rub uređaja, koje su dosta ispupčene, pa se dosta 'klacka' kad ga postavite na ravnu površinu. Uz njih je značajno manja treća leća i bljeskalica. Edge 50 Pro je vrlo lagan i bilo mi je razmjerno lako koristiti ga jednom rukom. Zaslon Zaslon dijagonale 6,67 inča (17 centimetara) koristi tehnologiju P-OLED i nudi razlučivost od 1220 puta 2712 piksela. Kao što sam već spomenuo, blago je zaobljen s lijeve i desne strane, što nema vidljiv utjecaj na prikaz slike. Svijetao je i oštar, vjerne reprodukcije boja (za što ima i certifikat tvrtke) i kvalitetne responzivnosti. Ipak, usprkos visokoj razini svjetline (do 2000 nita), povremeno se javljaju problemi s odsjajem, što bi moglo donekle otežati korištenje pri izravnom svjetlu i na otvorenom. Ne mogu reći da je to bilo prisutno u značajnoj mjeri, ali ne i da nije bilo primjetno. Nudi frekvenciju osvježavanja do 144 Hz, iako to treba ručno namjestiti jer je početna postavka skromnijih 90 Hz. Procesor i memorija Edge 50 Pro opremljen je osmojezgrenim procesorom Snapdragon 7 Gen 3, podržan s 12 gigabajta radne memorije i grafičkim čipom Adreno 720. Kapacitet memorije za pohranu kreće se u rasponu od 126 do 512 GB, koliko je imao recenzirani uređaj i što je OK za ovu klasu pametnih telefona. Ako mislite da trebate više, imajte na umu to da nema mogućnosti proširenja kapaciteta memorijskom karticom SD. Iako Qualcomm ima i boljih i novijih čipova, 'sedmica' je za ovaj cjenovni razred i više nego dovoljna. Nije bilo problema pri korištenju više aplikacija odjednom, niti pri igranju igara. Sve što sam zatražio mobitel je odradio brzo i glatko. Naravno, to ne znači da nema aplikacija i načina korištenja koji bi se mogli pokazati (pre)zahtjevnima. Zbog brzog napretka umjetne inteligencije može se očekivati da će procesori općenito bar neko vrijeme imati kraći rok trajanja nego što smo navikli. Ipak, vjerujem da će Edge 50 Pro u tom i u svim drugim aspektima zadovoljiti potrebe ogromne većine korisnika. Kamere Trostruku stražnju kameru predvodi glavna leća s 50 megapiksela, kojoj društvo prave ultraširokokutna s 13 (uz otvor blende f/1.4 i optičku stabilizaciju slike) i telefoto s 10 MP. Općenito govoreći, Edge 50 Pro može snimiti oštre fotografije, živih boja i dobrog dinamičkog raspona. Kvaliteta će ponešto pasti pri snimanju u uvjetima slabije rasvjete, no ništa ispod očekivanog. Trostruki zum također može polučiti više nego solidne rezultate s razmjerno visokom razinom pojedinosti i bez pretjeranih zamućenja, a stražnja kamera nije loša ni za snimanje izbliza. Prednja kamera, s 50 MP, ponudila je zadovoljavajuće fotografije u raznim uvjetima.

Motorola Edge 50 Pro - primjeri fotografija







Motorola Edge 50 Pro - primjeri fotografija

Baterija Baterija kapaciteta 4500 mAh odlična je u svakom pogledu. Doduše, nisam uspio potvrditi Motorolinu tvrdnju da je moguće napuniti je od nule do 100 posto za 18 minuta, ali ni 23 minute uopće nije loš rezultat za žično punjenje. Uređaj se pritom jako zagrijava, pa ne preporučujem da ga držite u ruci dok ga punite ili da to činite na potencijalno osjetljivim materijalima. Koliko će trebati da biste je ispraznili, ovisit će ponajviše o tome kako i za što koristite Edge 50 Pro. Meni je, primjerice, izdržao cjelodnevni izlet 1. svibnja i još je potrajala do kasno popodne idućeg dana, iako sam na mobitelu satima vrtio videozapise s YouTubea. Softver Edge 50 Pro pogoni ne pretjerano modificirano izdanje operativnog sustava Android 14, a ono je tijekom recenzije radilo bez očitih problema. Uz standardni set Googleovih aplikacija, predinstaliran je paket Motorolinih aplikacija, uglavnom namijenjenih za povećanje sigurnosti i povezivanje s drugim uređajima radi lakšeg streaminga i dijeljenja podataka, iako ima i zasebnu aplikaciju za upravljanjem igrama. Mimo toga, tu su još Adobe Scan, LinkedIn i web preglednik Opera te ponešto igara. Motorola jamči tri godine podrške za softverske nadogradnje i četiri za sigurnosne nadogradnje. Moglo bi to biti i dulje, ako mene pitate.

Trebate li kupiti Motorola Edge 50 Pro? Ovaj srednjostrujaš ima više zanimljivih aduta i nema spomena vrijednih nedostataka. Baterija je izdržljiva i vrlo se brzo puni, zaslon je prilično dobar, kamerama možete dobiti kvalitetne fotografije, a dizajn je atraktivan i ergonomski funkcionalan. Procesor bi možda mogao biti nešto jači, ali to ne znači da se sadašnji ne može nositi s onim što postavite pred njega, naročito uz obilje radne memorije. Nekome će možda smetati to što nema mogućnosti proširenja kapaciteta memorije, što je zaslon blago zakrivljen ili to što su kombinirane fizička i kartica eSIM. No to već pomalo zalazi u pitanje osobnih preferencija, ne objektivnih nedostataka. Dojma sam da je Motorola modelom Edge 50 Pro pronašla odličan balans između cijene i kvalitete, a to će biti teško nadmašiti.