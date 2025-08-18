Živimo u doba Bitcoina, ali koje još kriptovalute poznaju Hrvati?

Kripto svijet

Danas gotovo svatko u Hrvatskoj zna za Bitcoin – tu riječ čujemo na vijestima, na društvenim mrežama ili u razgovoru s prijateljima. No, Bitcoin nije jedina kriptovaluta koja je privukla pažnju javnosti. Kripto svijet iznimno je raznolik i nudi stotine, čak tisuće drugih valuta, od kojih su neke postale prilično prepoznatljive i među Hrvatima. Pitanje je: koje su to još kriptovalute za koje je domaća publika čula i o kojima se govori? U nastavku ćemo istražiti koje altcoine Hrvati poznaju i kakvu reputaciju imaju na domaćem tržištu

Ethereum – najpoznatiji altcoin nakon Bitcoina

Ethereum je druga najveća kriptovaluta na svijetu i prva ozbiljna alternativa koju ljudi istražuju nakon Bitcoina. Mnogi koji prate 'Ethereum price' žele usporediti njegov rast s Bitcoinom, jer oba služe kao pokazatelji kretanja tržišta.

Dok je Bitcoin zamišljen kao decentralizirana digitalna valuta, Ethereum je razvio potpuno novu ideju – mrežu za pametne ugovore i decentralizirane aplikacije (dApps). Zbog toga ima ključnu ulogu u razvoju DeFi usluga, NFT-ova i raznih blockchain rješenja.

U Hrvatskoj sve više ljudi razumije njegovu važnost, pa se o Ethereumu često piše i raspravlja na financijskim portalima, društvenim mrežama i među mlađim generacijama koje aktivno istražuju ulaganja. Iako mu cijena zna snažno varirati, njegov razvoj i planirane nadogradnje izazivaju stalni interes ulagača koji ga ne vide samo kao sredstvo za špekulaciju, već kao temelj buduće blockchain ekonomije.

Solana – kriptovaluta koja gura DeFi naprijed

Solana se nametnula kao jedan od najzanimljivijih blockchain projekata zahvaljujući iznimnoj brzini i niskim transakcijskim troškovima. To je čini posebno privlačnom za razvoj DeFi rješenja, gdje je brzina ključna za korisničko iskustvo i likvidnost.

Budućnost DeFi izgleda sve svjetlija, a Solana se ističe kao mreža koja može podržati velik broj transakcija bez problema s gužvom ili previsokim naknadama. Ljudi sve više vole DeFi jer imaju sve više povjerenja u decentralizirana rješenja, koja im nude slobodu i kontrolu nad vlastitim sredstvima.

Demokratizacija financija općenito je dobra stvar jer su čak i najveće institucije u prošlosti znale raditi stvari koje nisu bile baš previše etičke. Uz sve to, Solana gradi aktivnu zajednicu developera i investitora koji žele sudjelovati u stvaranju otvorenijeg i pravednijeg financijskog ekosustava.

Cardano – projekt s akademskim pristupom

Cardano je projekt koji se često opisuje kao najviše 'znanstveno utemeljen' u svijetu kriptovaluta. Njegov razvoj temelji se na akademskim istraživanjima i stručnim recenzijama, s ciljem stvaranja sigurne, skalabilne i održive blockchain platforme.

Hrvatski investitori i zaljubljenici u kripto sve češće raspravljaju o Cardanu, prepoznajući njegov potencijal za dugoročnu stabilnost i rast. Posebno je privlačan onima koji žele ulagati u tehnologiju koja rješava ključne probleme poput energetske učinkovitosti i sigurnosti pametnih ugovora.

Cardano također nastoji olakšati pristup financijskim uslugama u zemljama u razvoju, što mu daje dodatnu reputaciju projekta s jasnom društvenom svrhom. Iako mu cijena ne raste uvijek spektakularno kao kod nekih drugih altcoina, mnogi ga smatraju pouzdanom opcijom za one koji vjeruju u dugoročnu vrijednost i ozbiljan razvoj.

Ripple (XRP) – brzina i primjena u bankarskom sektoru

Ripple, odnosno njegov token XRP, poznat je po brzini i niskoj cijeni međunarodnih transakcija. Dok se mnoge kriptovalute fokusiraju na potpunu decentralizaciju, Ripple surađuje s bankama i financijskim institucijama kako bi modernizirao prekogranična plaćanja.

U Hrvatskoj se XRP često spominje kao jedna od prvih altcoina s praktičnom primjenom koja je privukla širu publiku. Unatoč tome što se suočava s regulatornim izazovima, njegova tehnologija i dalje ima značajan broj pobornika. Ljudi koji žele brze i jeftine prijenose sredstava često razmišljaju o XRP-u kao opciji koja može nadopuniti tradicionalne sustave.

Dok mu cijena zna oscilirati zbog vijesti o sudskim procesima i regulaciji, mnogi investitori i dalje prate Ripple s interesom, prepoznajući potencijal za reformu međunarodnih financijskih tokova i bankarskih usluga.

Polkadot – povezivanje različitih blockchainova

Polkadot je projekt koji želi riješiti jedan od najvećih izazova u kripto industriji: međusobnu povezanost različitih blockchain mreža. Njegova ideja je omogućiti prijenos podataka i vrijednosti između potpuno različitih lanaca na siguran i decentraliziran način.

U Hrvatskoj sve više investitora i entuzijasta prepoznaje Polkadot kao ozbiljan projekt s jasnom tehničkom vizijom. Osim što nudi infrastrukturu za razvoj vlastitih blockchaina, Polkadot se ističe i po aktivnoj zajednici developera i brojnim partnerstvima.

Zbog toga ga mnogi vide kao ključni korak prema interoperabilnom svijetu kriptovaluta u kojem različite mreže mogu surađivati, povećavajući vrijednost cijelog ekosustava.

Zaključak

Kriptovalute su u Hrvatskoj od teme za uski krug entuzijasta postale nešto o čemu se sve češće govori u medijima i na ulici. Iako Bitcoin i dalje vodi po prepoznatljivosti, mnogi istražuju i druge projekte poput Ethereuma, Solane, Cardana, Ripplea i Polkadota. Svaka od ovih valuta nudi svoje prednosti, od pametnih ugovora i DeFi rješenja do brzih međunarodnih plaćanja i povezivanja blockchain mreža. Ova raznolikost pokazuje da Hrvati kripto sve više vide ne samo kao špekulaciju, već i kao priliku za sudjelovanje u oblikovanju modernih financijskih rješenja koja bi mogla promijeniti svijet na bolje.

