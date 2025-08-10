Kako spriječiti pregrijavanje mobitela uslijed toplinskog vala

Carsten Frauenheim , specijalist za popravak mobitela, objašnjava kako s porastom vanjske temperature raste i unutarnja temperatura uređaja. Kad se telefon pregrije, automatski će se isključiti, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje . Nakon toga ga neko vrijeme nećete moći ponovno uključiti – morat ćete pričekati da se potpuno ohladi. U iznimnim slučajevima može doći i do širenja baterije, pa čak i zapaljenja, no takvi su incidenti vrlo rijetki, prenosi Axios .

Kako spriječiti pregrijavanje

Ne ostavljajte telefon izravno na suncu, bilo u automobilu ili kod kuće.

Izbjegavajte njegovo korištenje tijekom najtoplijeg dijela dana, posebice za zahtjevne aplikacije i videoigre.

Ako primijetite da se uređaj zagrijava, isključite nepotrebne funkcije poput Bluetootha, Wi-Fija ili GPS-a kako biste smanjili opterećenje procesora.

Što učiniti ako se telefon već pregrijao? Ako je uređaj postao prevruć:

Prekinite punjenje i iskopčajte ga s punjača

Isključite ga i stavite na hladno i tamno mjesto

Uklonite zaštitnu masku kako bi se brže ohladio

Možete ga staviti blizu ventilatora ili uključiti klimu u prostoru.

Pričekajte barem 15 minuta prije nego što ga ponovno upalite. U većini slučajeva pregrijavanje neće ostaviti trajne posljedice, no bolje je spriječiti nego popravljati.