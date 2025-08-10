Kako spriječiti pregrijavanje mobitela uslijed toplinskog vala

Nakon relativno blagog početka ljeta i izostanka ekstremnih vrućina koje su proteklih tjedana pogađale druge europske zemlje, Hrvatska se sada suočava s pravim toplinskim udarom. Temperature će u pojedinim krajevima dosegnuti gotovo 40 Celzijevih stupnjeva. Visoke temperature predstavljaju rizik ne samo za zdravlje ljudi – posebno djece, starijih i kroničnih bolesnika – već i za elektroniku koju svakodnevno koristimo. Stručnjaci upozoravaju da su pametni telefoni posebno osjetljivi na ovakve uvjete
Carsten Frauenheim, specijalist za popravak mobitela, objašnjava kako s porastom vanjske temperature raste i unutarnja temperatura uređaja. Kad se telefon pregrije, automatski će se isključiti, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje. Nakon toga ga neko vrijeme nećete moći ponovno uključiti – morat ćete pričekati da se potpuno ohladi. U iznimnim slučajevima može doći i do širenja baterije, pa čak i zapaljenja, no takvi su incidenti vrlo rijetki, prenosi Axios.
Kako spriječiti pregrijavanje
- Ne ostavljajte telefon izravno na suncu, bilo u automobilu ili kod kuće.
- Izbjegavajte njegovo korištenje tijekom najtoplijeg dijela dana, posebice za zahtjevne aplikacije i videoigre.
- Ako primijetite da se uređaj zagrijava, isključite nepotrebne funkcije poput Bluetootha, Wi-Fija ili GPS-a kako biste smanjili opterećenje procesora.
Što učiniti ako se telefon već pregrijao? Ako je uređaj postao prevruć:
- Prekinite punjenje i iskopčajte ga s punjača
- Isključite ga i stavite na hladno i tamno mjesto
- Uklonite zaštitnu masku kako bi se brže ohladio
- Možete ga staviti blizu ventilatora ili uključiti klimu u prostoru.
Pričekajte barem 15 minuta prije nego što ga ponovno upalite. U većini slučajeva pregrijavanje neće ostaviti trajne posljedice, no bolje je spriječiti nego popravljati.