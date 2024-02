Elegantan Android srednje kategorije: Isprobali smo Redmi Note 13 Pro+

Xiaomi je, bar što se mobilnih telefona tiče, uvijek bio sklon uređajima s naprednim značajkama po nižim cijenama. Uz dolazak nove linije srednje klase u vidu Redmi Notea 13, Redmi Notea 13 Pro i Redmi Notea 13 Pro+, ovaj se niz, čini se, nastavlja.

Perjanica njihove nove ponude, Redmi Note 13 Pro+, amalgam je brojnih popularnih mobilnih trendova koji, uz impresivnu brzinu punjenja baterije, velik glavni objektiv i atraktivno zakrivljen ekran, cilja na one koji su spremni dati malo više novca, ali ne žele kupovati flagshipe.

Prvom dojmu doprinosi sadržaj same kutije jer dolazi sa silikonskom maskicom, kabelom i brzim punjačem od 120 W, što je raritet u zadnje vrijeme. Sam uređaj kombinacija je zakrivljenog stakla i aluminija koji lijepo sjeda u ruci te, unatoč zaslonu dijagonale 6,67 inča, nije prevelik zbog blago izdužene forme. Također se ne radi o pretjerano teškom telefonu, a vizualnim dojmom dominiraju višebojno pozadinsko kućište i apsolutno masivni objektivi kamere (o kojoj ćemo kasnije).

Ispod poklopca

Što se tehnikalija tiče, valja naglasiti da se uređaj po značajkama vrlo malo razlikuje od Redmi Notea 13 Pro. Pored gore spomenutog ekrana, prava razlika je jedino u otpornosti na uranjanje u vodu i čipsetu, a on je, u slučaju telefona o kojem je ovdje riječ, 4-nanometarski Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Prevedeno u svakodnevnu terminologiju, riječ je o procesoru koji je napravljen za gejming. Uz bateriju od 5000 mAh, koja se na pridruženom punjaču do vrha može napuniti za dvadesetak minuta, posve je jasno da je dizajniran za one koji na njemu vole igrati videoigre.