Efikasan kafić-to-go: Testirali smo Honor Choice, prijenosni aparat za kavu

Prijenosni aparat za kavu danas nije ništa neuobičajeno, nasljeđuje grijač tople vode koji se nosio po sindikalnim izletima prije pedeset godina, no sada nije nužan strujni utikač, a ne treba se sa sobom nositi mljevena kava i šećer. Možda je neobično da se HONOR počeo baviti aparatima za kavu, ali ova poslovna niša mogla bi donijeti neočekivani uspjeh. Uostalom, neki drugi proizvođači uspješno su proširili svoj portfelj na kućanske aparate, a startali su s bazičnim modelima mobitela.

Proizvodnja aparata za kavu u pogonima proizvođača mobilnih uređaja vjerojatno zvuči kao proizvodnja kruha preko pogače. No, kad se prisjetimo da su vrhunski mlinci za sol i papar izašli iz Peugeotove tvornice, onda takvoj opciji ne moramo nužno upaliti crveno svjetlo.

Model HONOR Choice efikasan je kafić-to-go. Uređaj nije nužno spasitelj svakoga jutra, ali je, ruku na srce, najbliže što smo se ovih tjedana približili domaćem baristi, koji uistinu radi svoj posao a ne kafeniše pod Instagramu.

Dizajn uređaja je kompaktan i elegantan, mogao bi funkcionirati i kao štafeta na atletskim natjecanjima. Aparat je izrađen od kvalitetne matirane plastike s minimalističkim LED indikatorima. Prijenosnost je primaran feature – dimenzijama i težinom optimalan je za nošenje u torbi, uz laptop ili za radna okruženja gdje nema mjesta velikim aparatima.

Tehnički gledano, HONOR Choice koristi ugrađenu bateriju s više rundi kuhanja na jedan ciklus punjenja, pri čemu puni šalicu u prosjeku za 40 sekundi. Postupak grijanja je brz i tih, a sustav za ulijevanje vode s termostatom sigurno kontrolira temperaturu napitka. Koriste se Nespresso i njima kompatibilne kapsule.

Da, HONOR Choice je pametan, brz i praktičan prijenosni aparat za kavu, namijenjen individualnim korisnicima koji žele spojiti mobilnost i jednostavnost korištenja. Uz pouzdanu kvalitetu napitka, dobru autonomiju baterije i solidan dizajn, predstavlja dobro rješenje za urbane korisnike u pokretu. Reklo bi se nekoć: za urbanu gerilu. HONOR Choice taman stane uz laptop ili računalo na poslu (za one koju nisu na godišnjem odmoru) i moraju se snalaziti dok im je kantina zaključana, a prvi otvoreni kafić im je predaleko.

Ako ste geek s društvenomrežnom grupom 'Mobilni espresso', ovo je stroj za vas. Ako ste navikli na litru kave ujutro, onda ništa to. No, za dnevnu dozu kave bilo kad i bilo gdje, HONOR Choice uistinu je odličan odabir.

Specifikacije:

Model: CF-H01Pro

Naziv proizvoda: HONOR CHOICE prijenosni aparat za kavu

Boja proizvoda: Bijela

Dimenzije proizvoda: φ70.3 mm / V223.5 mm

Metoda grijanja: grijač od nehrđajućeg čelika

Kapacitet spremnika za vodu: Maks. 65 ml

Vrijeme punjenja: Približno 2,5 h

Nazivni napon: DC 9V 2A

Snaga: 95W

Cijena: 99 eura