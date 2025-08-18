Korisnici se sprdaju s GPT-jem 5, a Altman najavljuje - još više troškova

Direktor najunosnije AI kompanije na svijetu priznao je greške s lansiranjem GPT-ja 5, ali i iskoristio priliku pohvaliti se i najaviti izgradnju data centara, na koje planira potrošiti 'bilijune dolara'
Nedavno lansiranje GPT-5, najnovijeg velikog jezičnog modela OpenAI-a, dočekano je s brojnim kritikama. Mnogi korisnici ocijenili su ga slabijim od prethodnog modela, što je izazvalo val nezadovoljstva među zajednicom i zbunjenost među investitorima. Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a, pokušao je umiriti zabrinute glasove izjavama koje istodobno priznaju pogreške u samoj objavi i veličaju budući napredak firme.
Na večeri s novinarima i kolegama iz San Francisca Altman je priznao da je lansiranje imalo ozbiljne propuste. 'Mislim da smo totalno zeznuli neke stvari u objavi,' rekao je, ali dodao da je unatoč svemu promet na API-ju udvostručen u 48 sati te da ChatGPT svakodnevno bilježi rekordne brojke korisnika. 'Naučili smo lekciju o tome što znači nadograditi proizvod za stotine milijuna ljudi u jednom danu,' istaknuo je.
AI balon je sve veći i veći
Iako se suočava s kritikama da je industrija AI-ja prenapuhana, Altman priznaje da je u određenom smislu riječ o 'balonu'. 'Jesmo li u fazi u kojoj su investitori previše uzbuđeni oko AI-ja? Po mom mišljenju - da,' rekao je, dodajući kako je većina povijesnih balona bila ukorijenjena u 'zrnu istine'. Podsjetio je na dot-com eru, kada je internet doista bio tehnološki pomak, ali su se očekivanja napuhala daleko iznad realnih temelja, piše.
Unatoč skepticizmu, Altman je najavio nove investicije OpenAI-ja u razvoj infrastrukture. 'Možete očekivati da će OpenAI potrošiti bilijune dolara na izgradnju podatkovnih centara u ne tako dalekoj budućnosti,' rekao je.
Masivne investicije i ogromne implikacije
Ovakve najave postavljaju pitanje: vrijedi li uopće ulagati tolika sredstva u tehnologiju čija je glavna praktična manifestacija zasad - chatbot?
Kritičari upozoravaju i na negativne vanjske učinke, poput ogromne potrošnje energije, smanjenja kognitivnih sposobnosti korisnika, porasta varanja u obrazovnom sustavu, devastacije burze rada, uništenja digitalne umjetnosti, glazbene industrije i autentičnosti na internetu. S druge strane, AI obećava praktične pomake u pristupu informacijama i digitalnoj produktivnosti u obliku brzih odgovora na mail, generiranja slika temeljenih na tuđim radovima i obradi velike količine podataka.
Dok se rasprava o devastaciji koju je umjetna inteligencija napravila nastavlja, Altman i dalje naglašava svoju viziju u kojoj će ulaganja nezamislivih razmjera oblikovati budućnost umjetne inteligencije. Hoće li društvo u cjelini profitirati ili izgubiti od tog smjera, ostaje otvoreno pitanje, no jedno je sigurno - oni koji će najviše zaraditi su milijarderi koji će umjetnom inteligencijom uštediti na radnoj snazi.