Korisnici se sprdaju s GPT-jem 5, a Altman najavljuje - još više troškova

Nedavno lansiranje GPT-5, najnovijeg velikog jezičnog modela OpenAI-a, dočekano je s brojnim kritikama. Mnogi korisnici ocijenili su ga slabijim od prethodnog modela, što je izazvalo val nezadovoljstva među zajednicom i zbunjenost među investitorima. Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a, pokušao je umiriti zabrinute glasove izjavama koje istodobno priznaju pogreške u samoj objavi i veličaju budući napredak firme.

Na večeri s novinarima i kolegama iz San Francisca Altman je priznao da je lansiranje imalo ozbiljne propuste. 'Mislim da smo totalno zeznuli neke stvari u objavi,' rekao je, ali dodao da je unatoč svemu promet na API-ju udvostručen u 48 sati te da ChatGPT svakodnevno bilježi rekordne brojke korisnika. 'Naučili smo lekciju o tome što znači nadograditi proizvod za stotine milijuna ljudi u jednom danu,' istaknuo je.

AI balon je sve veći i veći

Iako se suočava s kritikama da je industrija AI-ja prenapuhana, Altman priznaje da je u određenom smislu riječ o 'balonu'. 'Jesmo li u fazi u kojoj su investitori previše uzbuđeni oko AI-ja? Po mom mišljenju - da,' rekao je, dodajući kako je većina povijesnih balona bila ukorijenjena u 'zrnu istine'. Podsjetio je na dot-com eru, kada je internet doista bio tehnološki pomak, ali su se očekivanja napuhala daleko iznad realnih temelja, piše.

Unatoč skepticizmu, Altman je najavio nove investicije OpenAI-ja u razvoj infrastrukture. 'Možete očekivati da će OpenAI potrošiti bilijune dolara na izgradnju podatkovnih centara u ne tako dalekoj budućnosti,' rekao je.