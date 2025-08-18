Porezni trikovi SpaceX-a: Je li kompanija desetljećima bila izvan zakona?

Od svog osnutka 2002. godine, SpaceX Elona Muska izrastao je u vodeću snagu komercijalnih svemirskih letova i ključnog partnera američke vlade u lansiranju satelita i drugih misija. No, nova istraga New York Timesa otkriva da bi dio tog uspjeha mogao proizlaziti iz dvadesetogodišnjeg izbjegavanja saveznog poreza putem specifičnih odredbi američkog poreznog sustava.

Prema internim dokumentima do kojih je došao The Times, SpaceX se koristi pravilom o prijenosu neto gubitaka (tzv. NOL carryforwards). To omogućuje tvrtkama da porezne gubitke iz prošlih godina iskoriste kako bi smanjile oporezivi prihod u budućnosti. Do kraja 2021. SpaceX je akumulirao gotovo 5,4 milijarde dolara poreznih gubitaka, što mu omogućuje da izbjegne plaćanje poreza na jednaku svotu buduće dobiti. Ova je pogodnost dostupna svim američkim kompanijama, no dodatni poticaj dobila je 2017., kada je administracija Donalda Trumpa ukinula vremensko ograničenje za korištenje takvih gubitaka. Dokumenti pokazuju da SpaceX može primijeniti gotovo 3 milijarde dolara ranijih gubitaka protiv buduće dobiti – bez roka isteka.

Gizmodo je zatražio komentar od SpaceX-a, no do objave članka nije ga dobio.

SpaceX zarađuje više od cijelog proračuna NASA-e

Istodobno, sam Elon Musk javno ističe rast prihoda kompanije. U lipnju je na platformi X, koja je u njegovom vlasništvu, najavio da će prihod SpaceX-a već sljedeće godine nadmašiti cjelokupni proračun NASA-e, dosežući 15,5 milijardi dolara. Prema analizi portala Payload, prihodi tvrtke u 2024. iznosili su 13,1 milijardu dolara, u odnosu na 8,7 milijardi u 2023.

SpaceX je samo jedna od Muskovih kompanija koje su ga lansirale na globalnu scenu i učinile najbogatijim čovjekom na svijetu, a njihov rast bio je uvelike oslonjen na državna sredstva. Prema analizi Washington Posta, Musk i njegove kompanije su tijekom proteklih 20 godina dobile najmanje 38 milijardi dolara kroz ugovore, zajmove, subvencije i porezne olakšice. U tijeku je još 52 ugovora s čak sedam saveznih agencija, uključujući NASA-u, Ministarstvo obrane i General Services Administration koji bi mogli donijeti dodatnih 11,8 milijardi dolara u narednim godinama.