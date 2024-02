Izvrstan flagship podržan umjetnom inteligencijom: Isprobali smo Samsung Galaxy S24 Ultra

Prva stvar koja upada u oko su dizajnerske odluke koje kopiraju iPhone 15 Pro : uređaj dolazi u vrlo popularnoj boji natural titanium, ekran je sad potpuno ravan, okvir i unutrašnjost su poduprti titanijem, a kamere, nauštrb maksimalnog optičkog zuma, više su orijentirane iznimnoj kvaliteti fotografija u širokom rasponu uvjeta. Ultrino kućište naglašava blistav i pregledan ekran od 6,8 inča koji, zahvaljujući novoj tehnologiji stakla, demonstrira značajnu otpornost na refleksiju svjetla dok maksimalnu svjetlinu tjera do astronomskih 2600 nita . Kao i kod prijašnje generacije, radni takt mu seže do 120 Hz, što se najviše ističe pri gejmingu i munjevitom skrolanju kroz izbornike i omiljene društvene mreže.

Blagodati AI-ja

Međutim ono što Samsungov novi Galaxy S24 Ultra čini posebnim nije inkrementalna nadogradnja hardvera i kopiranje izgleda novog iPhonea, već vrlo maštovita integracija umjetne inteligencije. U suradnji s Googleom napravio je sučelje koje korisniku u svakom trenu može odgovoriti na vruća pitanja, poput 'koja je to majica u videu', 'kakav je to logotip' ili 'koja je to pasmina' značajkom cycle to search. Jednostavnom prijavom na račune na Googleu i Samsungu korisnici mogu u doslovce bilo kojem trenu pritisnuti tipku Home te prstom ili olovkom zaokružiti dio slike koji ih zanima, nakon čega će dobiti Googleove rezultate pretrage vezane upravo uz taj detalj.

Telefon također omogućava brzo retuširanje slika uz pomoć generativnog AI-ja, mičući subjekt na drugu lokaciju ili retuširajući ono što vam stvarno smeta. Premda potonja funkcija zvuči kao znanstvena fantastika u pravom životu, rezultati u pravom životu variraju. AI je ponekad maknuti predmet zamijenio očigledno loše generiranom mrljom ili artefaktom. S druge strane, kad je montaža AI-jem išla po planu, rezultati su bili čista čarolija (uz vidljivu oznaku koja indicira da je slika manipulirana umjetnom inteligencijom).