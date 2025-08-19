Vidite li ovu crvenu točku? Vjerojatno se radi o posve novoj vrsti svemirskog objekta

Daleko na zvjezdanom nebu znanstvenici su otkrili nešto čudno. U početku je naizgled obična crvena točka izgledala poput bilo koje druge zvijezde, no kada su astrofizičari promijenili promatranje u polariziranoj svjetlosti, pred njima se ukazao prizor koji nisu očekivali.

'Sve ostalo je nestalo, čak i sjajna središnja crna rupa, i ostala je samo ta mala točka,' izjavila je Elena Shablovinskaia, astrofizičarka sa sveučilišta Diego Portales u Čileu i Instituta Max Planck za radioastronomiju u Njemačkoj za Gizmodo. Njezin tim smatra da je naišao na potpuno novu vrstu svemirskog objekta koji su nazvali Punctum.

Tajnovita točka

Naziv dolazi iz latinskog i znači 'točka'. Punctum je kompaktan i svijetao odsjaj u svemiru koji je vidljiv isključivo na milimetarskim valnim duljinama, a karakterizira ga organizirano magnetsko. Rad o ovom otkriću prihvaćen je za objavu u časopisu Astronomy & Astrophysics, a trenutačno je dostupan na arXivu.

Objekt koji ne nalikuje ničemu poznatom

Prva hipoteza bila je da se radi o poznatoj pojavi, poput magnetara ili ostatka supernove, što se činilo logičnim jer Punctum pripada galaksiji NGC 4945, poznatoj po aktivnom stvaranju novih zvijezda. Budući da je riječ o relativno bliskoj galaksiji, smatralo se da znanstvenici već dobro razumiju njezine objekte. Ali, kako kaže Shablovinskaia, bilo je teško povjerovati da im je nešto ovako neobično moglo ostati 'skriveno pred našim očima'.

Ipak, što su više pokušavali uklopiti Punctum u postojeća znanja, to je objekt sve više prkosio objašnjenjima. Nije se pojavljivao ni u rentgenskim ni radio promatranjima, već isključivo u milimetarskom području koje prati ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Upravo je ALMA-ina sposobnost hvatanja polarizirane svjetlosti omogućila znanstvenicima da uoče neuobičajeno uredno magnetsko polje Punctuma.