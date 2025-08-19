dio dogovora

Cijena mira: Objavljena ukrajinska ponuda Americi za sigurnosna jamstva

V. B.

19.08.2025 u 00:06

Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL
Prema pisanju Financial Timesa, Ukrajina će se obvezati na kupnju američkog oružja u vrijednosti od 100 milijardi dolara kao dio dogovora kojim bi osigurala američka sigurnosna jamstva.

Navodi se kako će taj posao financirati europski saveznici Kijeva. Prema prijedlozima, Kijev i Washington dogovorili bi i posao vrijedan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova u suradnji s ukrajinskim tvrtkama. Financial Times piše da su prijedlozi podijeljeni s američkom stranom uoči večerašnjih sastanaka.

Kijev je ove dosad neobjavljene prijedloge o novim sigurnosnim sporazumima sa SAD-om podijelio s europskim saveznicima kao uoči sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, potvrdile su četiri osobe upoznate sa situacijom.

Dokument ne precizira koje oružje Ukrajina želi nabaviti, no Kijev je već ranije jasno iskazao želju za kupnjom najmanje 10 američkih sustava protuzračne obrane Patriot kako bi zaštitio svoje gradove i ključnu infrastrukturu, uz druge projektile i opremu. Također, nije navedeno koliki bi dio ugovora o dronovima bio namijenjen nabavi, a koliki investicijama.

Donald Trump i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 00:10

    Donald Trump je potvrdio moguće iduće korake nakon večerašnjih sastanaka u Bijeloj kući. Rekao je i da je razgovarao s Vladimirom Putinom kako bi započeo dogovore o sastanku ruskog čelnika i Volodimira Zelenskog.Nakon toga trebao bi uslijediti trilateralni susret između Trumpa, Putina i Zelenskog.

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.
Poljaci masovno napuštaju Njemačku: 'Ovo je propala zemlja'
Sin norveške princeze optužen za više silovanja i teške seksualne zločine

