Cijena mira: Objavljena ukrajinska ponuda Americi za sigurnosna jamstva

Navodi se kako će taj posao financirati europski saveznici Kijeva. Prema prijedlozima, Kijev i Washington dogovorili bi i posao vrijedan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova u suradnji s ukrajinskim tvrtkama. Financial Times piše da su prijedlozi podijeljeni s američkom stranom uoči večerašnjih sastanaka.

Kijev je ove dosad neobjavljene prijedloge o novim sigurnosnim sporazumima sa SAD-om podijelio s europskim saveznicima kao uoči sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, potvrdile su četiri osobe upoznate sa situacijom.

Dokument ne precizira koje oružje Ukrajina želi nabaviti, no Kijev je već ranije jasno iskazao želju za kupnjom najmanje 10 američkih sustava protuzračne obrane Patriot kako bi zaštitio svoje gradove i ključnu infrastrukturu, uz druge projektile i opremu. Također, nije navedeno koliki bi dio ugovora o dronovima bio namijenjen nabavi, a koliki investicijama.