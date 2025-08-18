Pogledajte kako je Jeličić komentirao odluku Garcije da Livaju preseli na klupu

'Pustimo to da je Hajduk ispao od Albanaca. Gonzalo Garcia u Hajduku radi dobar posao uza sve probleme koje ima. Tajming pojačanja, prodaja dva glavna stopera, financijska nemoć... Prpić je prodan u jedan Porto. Uremović, momak od 29 godina, dobio je životnu šansu da si osigura životnu egzistenciju. Prema tome, Garcia ima svoju ideju, proces, zna kako želi igrati. I zna što mu znači momčad. Momčad mora u svakom trenutku biti iznad bilo kojeg pojedinca. Jednako kao što Hajduk mora biti iznad svakog pojedinca. Bio taj na sjeveru, u udrugama ili ne znam gdje. Garcia je odlučio odmarati igrače koji su u Tirani igrali produžetke, posebice jer su mu trebali momci koji će pritisnuti Slaven. Marko Livaja je to najnormalnije primio. Dobro trenira, možda ga neće gol, ali Marko ima dobar odnos s trenerom i to je najvažnije. Na koncu, Garcia je uveo tri igrača koji su mu donijeli pobjedu, između ostalog i Marka Livaju. Hajduk ima tri pobjede u tri kola i Hajduk izgleda dobro. Istina, davno nisam gledao lošiji Slaven, ali to ne smije umanjiti pobjedu Hajduka, koji je bio u jako teškom psihološkom stanju nakon ispadanja u Europi', rekao je Jeličić.

