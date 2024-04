Fitnes narukvica skrojena za Samsungov ekosustav: Isprobali smo Samsung Galaxy Fit3

Narukvica, tim rečeno, i dalje izgleda kao budžetna solucija za one koji si ne žele kupiti pametni sat . Tu su prilično debeli crni rubovi AMOLED ekrana koji lako upadaju u oko - osim ako pametno koristite pozadine koje to ne pokazuju. Zaslon ima prikaz always on, koji se može prilagoditi vanjskom svjetlu te u tandemu s baterijom od 208 mAh, prema Samsungu, pruža 13 dana besprekidnog rada .

Baterija i funkcionalnost

S druge strane, nakon uključivanja svih povezivih funkcija osim always on prikaza, iskusili smo oko tri do četiri dana rada prije nužnog spajanja na punjač, uz naglasak da se isključivanjem praćenja aktivnosti to vrijeme rasteže na otprilike tjedan. Ovo je, bez dvojbe, puno opuštenija solucija od skupljih pametnih satova koje na punjače često stavljamo svakih dan do dva.

Druga stvar koja nam je malo zasmetala je silikonska narukvica koja zbog relativno male debljine dobro izgleda samo ako imate male ruke. Ona se, ako vam se mijenja stil, može odvojiti od uređaja te zamijeniti nekom drugom bojom. Posljednja značajna stvar vezana uz hardver je nadograđena memorija od 16 MB i 256 MB zapremnine, što u praksi rezultira brzim prebacivanjem među izbornicima.

Radi na svim platformama, ali...

Fit3 ne dolazi s GPS-om, što znači da se za praćenje ruta tijekom vježbanja morate oslanjati na obližnji smartfon, a to nekim korisnicima možda neće biti najbolje rješenje. Također nema ugrađen NFC, sada već standard za glatko beskontaktno plaćanje.

Što se softvera tiče, Fit3 se može spojiti na uređaje s Androidom i iPhone, samo što za najnaprednije funkcije poseže za blagodatima Samsungovih mobilnih telefona. Također je potrebno naglasiti da za praćenje zdravlja zahtijeva konekciju na Samsungov račun te aplikacije Samsung Wear i Samsung Health, što korisnicima drugih platformi možda neće najbolje sjesti. S druge strane, ponuda opcija koje softver narukvice nudi prilično je impresivna. Pored očekivane i dobrodošle lepeze raznovrsnih treninga, Fit3 ima zanimljiv, ali vjerojatno znanstveno neutemeljen coaching za spavanje, što uključuje razne 'stilove sna' karakterizirane različitim životinjama.

Poslastica za štedljive korisnike Samsunga

Strpamo li sve to u paketić s mogućnošću detekcije pada, hitnih poziva (ako vam je pri ruci telefon), praćenja ciklusa i brzog čitanja poruka primljenih na smartfon, dobivamo atraktivan paket funkcija koji, naglašavamo još jednom, najviše sjaji ako koristite Samsungov telefon.

Tim rečeno, preporuka za Fit 3 na koncu priče ovisi o tome koji telefon koristite. Ako ste na Samsungu, kupovina se sto posto isplati. Ako niste, recimo da na tržištu ima hrpa drugih narukvica koje po sličnoj cijeni nude jednak ili veći broj značajki (NFC, GPS i nekoliko drugih).