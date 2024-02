Sjajan zaslon, odlična baterija i prihvatljiva cijena: Isprobali smo Honor 6 Magic Lite

Uz to je razmjerno lagan za pametni telefon te veličine (teži 185 grama) te dovoljno tanak (8 milimetara) kako bi bio praktičan za rukovanje i pohranu. Na gornjoj trećini desnog brida naći ćete tipke za uključivanje i jačinu zvuka. Obje je lako dohvatiti i dobro reagiraju na pritisak.

Fantastično je svijetao (do 1200 nita) i oštar, izraženog kontrasta boja, pregledan iz raznih kutova, visoko responzivan, s automatskim prebacivanjem frekvencije osvježavanja sa 60 na 120 Hz. Moglo bi vam biti zanimljivo to što ima ugrađenu zaštitu od plavog svjetla i titranja.

U Honoru tvrde da Magic 6 Lite može izdržati pad s visine od 1,5 metara , bez obzira pod kojim kutom sleti na tvrdu površinu. Nisam to isprobavao, a ne preporučujem ni vama. Otporan je na prašinu i vodu (IP53), pa vas pljusak ili lagano zalijevanje tekućinom ne bi trebali previše brinuti.

Straga je okruglo kućište za kameru s tri leće i bljeskalicom, na kojem se vizualno ističe nazubljeni obrub. Nije previše ispupčeno, pa se mobitel ne klacka previše kad ga odložite na stol. Ali kućište na ravnim glatkim površinama klizi više nego što bi to bilo poželjno i na njemu ostaju vidljivi otisci prstiju već nakon kraćeg korištenja.

Kontrast bi mogao biti izraženiji, kao i boje, ali oštrina je uglavnom zadovoljavajuća. Prednja kamera također je pristojna.

Procesor dobar, zvučnik solidan

Qualcommov osmojezgreni procesor Snapdragon 6 Gen 1, podržan s osam gigabajta radne memorije, možda nije vrhunski, ali je spreman za većinu zadataka koje ćete postaviti pred njega tijekom uobičajenog svakodnevnog korištenja.

Otvaranje aplikacija i prebacivanje iz jedne u drugu u pravilu su glatko išli, kao i rad s većinom njih, uključujući reprodukciju video i zvučnih zapisa.

Ponešto zastajkivanja bilo je primjetno kod pojedinih igara, ali nije to bilo nešto što bi predstavljalo veliku smetnju. Zahtjevnije igre će već biti problem, no ovo je ipak mobitel srednje klase, ne top model. Uz to, uređaj se nije ni prekomjerno zagrijavao pri intenzivnijem korištenju.

Zvučnik je pristojno glasan i dobre kvalitete zvuka ako ga ne pojačate do kraja. Tad se, naime, počinje javljati ponešto distorzije.

Nažalost, Magic 6 Lite nema ulaz za slušalice, tako da vam preostaje bežično povezivanje putem Bluetootha ili USB-C-a.

Baterija za rad na duge staze

Baterija kapaciteta 5300 mAh pokazala se istovremeno kao izvrsna i ne baš blistava. Kad je napunite do kraja, može potrajati i do puna tri dana.

Duljina trajanja će, naravno, ovisiti o tome koliko i kako koristite Magic 6 Lite. U mom slučaju bila je riječ o kombinaciji poziva, slanja poruka, korištenja društvenih mreža i aplikacija za razmjenu poruka te igranja i gledanja videozapisa, uz umjereno fotografiranje.