Kako izbjeći praznu bateriju na mobitelu tijekom putovanja? Evo nekoliko preporuka

Ostati bez funkcionalnog mobitela tijekom putovanja može biti prilično neugodno iskustvo. Pogledajte kako možete produljiti trajanje baterije i ubrzati punjenje

Biti u pokretu često znači oslanjanje na telefon za navigaciju, rezervaciju smještaja ili održavanje kontakta s ljudima koji su nam važni. Zato je dobro znati kako održavati bateriju telefona napunjenom tijekom putovanja i kako je ne isprazniti prije vremena. Razumijevanje različitih čimbenika koji doprinose pražnjenju baterije može vam pomoći u malim promjenama s velikim učinkom. Evo pregleda načina kako održati bateriju pametnog telefona i drugih uređaja što je dulje punom.

Optimizacija postavki telefona Pogledajmo kako možete prilagoditi postavke kako biste produžili trajanje punjenja mobitela. Namjestite svjetlinu i vrijeme isključenja zaslona Smanjenje svjetline zaslona jedan je od najjednostavnijih, ali i najučinkovitijih načina za uštedu baterije. Razmislite o onemogućavanju adaptivne svjetline za dosljedno niže razine svjetline, posebno u zatvorenom prostoru ili navečer. Namjestite postavke vremena isključenja zaslona na najkraće vrijeme koje vam je ugodno (obično 15-30 sekundi), kako biste spriječili trošenje energije putem zaslona dok ga se ne koristi. Tamni način rada vjerojatno neće uštedjeti puno energije, ali donosi druge potencijalne prednosti o kojima vrijedi razmisliti. Aktivirajte načine rada za nisku potrošnju energije Ne zaboravite uključiti Battery Saver ili Low-Power Mode. Ovaj način rada ograničava aktivnost aplikacija u pozadini, smanjuje svjetlinu zaslona, isključuje neke vizualne efekte radi uštede energije, a može i malo smanjiti performanse telefona. No, dobro dođe kad treba produljiti trajanje punjenja baterije. Na pojedinim uređajima možete prilagoditi što ovi načini rada ograničavaju. Ako imate tu mogućnost na raspolaganju, iskoristite ju kako biste postavili prioritete. Također, možete postaviti automatsko uključivanje ovih načina rada kada baterija dosegne određeni postotak (recimo, 20 posto). Način rada s niskom potrošnjom energije obično se automatski isključuje kada telefon dosegne dovoljnu razinu napunjenosti (na primjer, 80 posto).