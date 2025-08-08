Kako izbjeći praznu bateriju na mobitelu tijekom putovanja? Evo nekoliko preporuka

Ostati bez funkcionalnog mobitela tijekom putovanja može biti prilično neugodno iskustvo. Pogledajte kako možete produljiti trajanje baterije i ubrzati punjenje
Biti u pokretu često znači oslanjanje na telefon za navigaciju, rezervaciju smještaja ili održavanje kontakta s ljudima koji su nam važni. Zato je dobro znati kako održavati bateriju telefona napunjenom tijekom putovanja i kako je ne isprazniti prije vremena.
Razumijevanje različitih čimbenika koji doprinose pražnjenju baterije može vam pomoći u malim promjenama s velikim učinkom. Evo pregleda načina kako održati bateriju pametnog telefona i drugih uređaja što je dulje punom.
Optimizacija postavki telefona
Pogledajmo kako možete prilagoditi postavke kako biste produžili trajanje punjenja mobitela.
Namjestite svjetlinu i vrijeme isključenja zaslona
Smanjenje svjetline zaslona jedan je od najjednostavnijih, ali i najučinkovitijih načina za uštedu baterije. Razmislite o onemogućavanju adaptivne svjetline za dosljedno niže razine svjetline, posebno u zatvorenom prostoru ili navečer.
Namjestite postavke vremena isključenja zaslona na najkraće vrijeme koje vam je ugodno (obično 15-30 sekundi), kako biste spriječili trošenje energije putem zaslona dok ga se ne koristi.
Tamni način rada vjerojatno neće uštedjeti puno energije, ali donosi druge potencijalne prednosti o kojima vrijedi razmisliti.
Aktivirajte načine rada za nisku potrošnju energije
Ne zaboravite uključiti Battery Saver ili Low-Power Mode. Ovaj način rada ograničava aktivnost aplikacija u pozadini, smanjuje svjetlinu zaslona, isključuje neke vizualne efekte radi uštede energije, a može i malo smanjiti performanse telefona. No, dobro dođe kad treba produljiti trajanje punjenja baterije.
Na pojedinim uređajima možete prilagoditi što ovi načini rada ograničavaju. Ako imate tu mogućnost na raspolaganju, iskoristite ju kako biste postavili prioritete.
Također, možete postaviti automatsko uključivanje ovih načina rada kada baterija dosegne određeni postotak (recimo, 20 posto).
Način rada s niskom potrošnjom energije obično se automatski isključuje kada telefon dosegne dovoljnu razinu napunjenosti (na primjer, 80 posto).
Upravljanje povezivošću
Kontrolirajte Wi-Fi, Bluetooth i podatkovni promet
Provjerite je li vaš Wi-Fi isključen kada ga ne koristite jer će inače trošiti energiju stalnom potragom za dostupnim mrežama. Kada koristite Wi-Fi, spojite se na sigurne mreže i izbjegavajte streaming visokokvalitetnih videozapisa ili preuzimanje velikih datoteka.
Isključite Bluetooth kada ga ne koristite kako ne bi praznio bateriju bez potrebe.
Razumno koristite mobilne podatke. Dohvaćanje e-pošte, osvježavanje aplikacija društvenih mreža poput Facebooka ili korištenje aplikacija koje zahtijevaju stalna ažuriranja (poput GPS navigacije) mogu značajno smanjiti vijek trajanja baterije vašeg pametnog telefona.
Isključite osvježavanje aplikacija u pozadini za one koje ne treba redovito ažurirati i ograničite automatsku sinkronizaciju gdje je to moguće.
Mudro koristite način rada u zrakoplovu
Bili u zrakoplovu ili ne, kada želite uštedjeti bateriju telefona uključite ovaj način rada.
Time ćete isključiti sve bežične značajke, uključujući mobilne mreže, Wi-Fi i Bluetooth. Osim u letu, korisno je u područjima sa slabom pokrivenošću signalom, a i ubrzat će punjenje mobitela.
Ne zaboravite isključiti usluge lokacije, GPS i NFC kako biste spriječili njihov rad u pozadini.
Ako trebate koristiti zemljovide, preuzmite ih u unaprijed u obliku u kojem ih je moguće koristiti dok niste povezani s mrežom.
Korištenje aplikacija i trajanje baterije
Održavanje aplikacija i operativnog sustava pametnog telefona ažurnima ključno je za optimizaciju baterije. Razvojni programeri često optimiziraju novije verzije aplikacija i operativnih sustava za bolje korištenje baterije.
Bez obzira koristite li operativni sustav Android ili iOS, omogućite automatske softverske nadogradnje ili povremeno provjeravajte jesu li dostupna.
Pratite i upravljajte aplikacijama koje intenzivno troše bateriju
Pregledajte popis aplikacija na vašem uređaju kako biste utvrdili koje od njih troše najviše baterije. Platforme društvenih medija poput Facebooka često nastavljaju raditi u pozadini, što može brzo isprazniti bateriju.
Na temelju korištenja odlučite hoćete li zadržati aplikaciju, onemogućiti aktivnosti u pozadini ili ju deinstalirati ako ju ne koristite često.
Koristite ugrađene alate za praćenje baterije na svom pametnom telefonu kako biste dulje održali telefon funkcionalnim. Ovi alati mogu dati pregled aplikacija troše najviše energije i olakšati upravljanje njima.
Ako određene aplikacije nisu bitne, razmislite o njihovom korištenju samo kada su spojene na punjač ili prijenosni punjač, ili ih potpuno onemogućite da rade u pozadini.
Koristite način rada Do Not Disturb kako biste potisnuli obavijesti koje mogu probuditi zaslon vašeg telefona i nepotrebno trošiti energiju.
Pametno punjenje tijekom putovanja
Odabir najboljih prijenosnih punjača za vaše putovanje uključuje razmatranje čimbenika poput kapaciteta, izlaznih priključaka i težine.
Ako nosite više uređaja, odaberite prijenosni punjač s više priključaka i većeg kapaciteta. Recimo, prijenosni punjač s 20.000 mAh može puniti mobitel više puta.
Uz to, dobro je imati pri ruci uređaj koji podržava brzo punjenje.
Uvijek unaprijed provjerite ograničenja zrakoplovnih tvrtki u vezi s nošenjem prijenosnih baterija.