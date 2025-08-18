Ovo su najčešći mitovi o Windowsima i razlozi zašto nisu istiniti

Windows, najpopularniji operativni sustav na svijetu neprestano se mijenja. Stvari za koje vam je nekad trebao dodatni softver sad odrađuje sustav, a opasnosti i propusti na koje niste obraćali pažnju ovih dana igraju veliku ulogu. U ovom ćemo vodiču nabrojati šest najpopularnijih teorija o Windowsima i objasniti zbog čega one nisu točne.

Windowsima treba dodatni antivirusni softver

Česta je zabluda da korisnici Windowsa moraju plaćati antivirusni program kako bi bili sigurni. Ovaj mit potječe još iz vremena kada starije verzije Windowsa nisu imale ugrađenu zaštitu, dok su Microsoftovi prvi pokušaji sigurnosnog softvera imali lošu reputaciju. Danas to više ne vrijedi. Microsoft Defender, koji je ugrađen u Windows 10 i 11, značajno je napredovao i dovoljan je za većinu korisnika.

Plaćeni antivirusni programi, poput Avastove godišnje pretplate, često nude dodatke poput provjere sigurnosti Wi-Fi mreže, blokiranja opasnih web stranica i zaštite od udaljenog pristupa. Međutim, većinu tih funkcija moguće je postići i na druge načine: podešavanjem rutera, oslanjanjem na zaštitu preglednika ili onemogućavanjem udaljenog pristupa. Premda premium alati mogu biti korisni za manje iskusne korisnike, njihova cijena najčešće nije opravdana.

Microsoft Defender je savršena obrana

S druge strane, pogrešno je misliti da Windows Security nudi savršenu zaštitu. Microsoft Defender, posebice kada se uključe napredne opcije, učinkovito zaustavlja većinu oblika zlonamjernog softvera, uključujući ransomware. No, ni jedan antivirus nije nepogrešiv.

Najveću prijetnju i dalje predstavlja socijalni inženjering, gdje napadači manipuliraju korisnicima da sami otkriju osjetljive podatke ili da isključe zaštitu. Osim toga, Defender vas ne može upozoriti na curenje podataka koje pogađa vaše korisničke račune. Iako je Defender dovoljno dobar da ne morate plaćati alternative, nije rješenje za sve rizike.

Ažuriranja se isplati preskočiti

Mnogim korisnicima Windowsova ažuriranja smetaju zato jer im prekidaju posao ili prisilno ponovno pokreću računalo u najnezgodnije vrijeme. Ipak, ta su ažuriranja od vitalne važnosti. Microsoft ih izdaje kako bi zakrpao ranjivosti i zatvorio sigurnosne rupe.

Ako odgađate instalaciju ažuriranja tjednima, izlažete se prijetnjama koje su za druge korisnike već zakrpane. Najbolji pristup je pronaći ravnotežu: ne morate stalno provjeravati ima li novih zakrpa, ali biste ih trebali redovito instalirati.