Ovo su najčešći mitovi o Windowsima i razlozi zašto nisu istiniti

Sabrali smo šest najćešćih zabluda o najpoznatijem PC operativnom sustavu na svijetu
Windows, najpopularniji operativni sustav na svijetu neprestano se mijenja. Stvari za koje vam je nekad trebao dodatni softver sad odrađuje sustav, a opasnosti i propusti na koje niste obraćali pažnju ovih dana igraju veliku ulogu. U ovom ćemo vodiču nabrojati šest najpopularnijih teorija o Windowsima i objasniti zbog čega one nisu točne.
Windowsima treba dodatni antivirusni softver
Česta je zabluda da korisnici Windowsa moraju plaćati antivirusni program kako bi bili sigurni. Ovaj mit potječe još iz vremena kada starije verzije Windowsa nisu imale ugrađenu zaštitu, dok su Microsoftovi prvi pokušaji sigurnosnog softvera imali lošu reputaciju. Danas to više ne vrijedi. Microsoft Defender, koji je ugrađen u Windows 10 i 11, značajno je napredovao i dovoljan je za većinu korisnika.
Plaćeni antivirusni programi, poput Avastove godišnje pretplate, često nude dodatke poput provjere sigurnosti Wi-Fi mreže, blokiranja opasnih web stranica i zaštite od udaljenog pristupa. Međutim, većinu tih funkcija moguće je postići i na druge načine: podešavanjem rutera, oslanjanjem na zaštitu preglednika ili onemogućavanjem udaljenog pristupa. Premda premium alati mogu biti korisni za manje iskusne korisnike, njihova cijena najčešće nije opravdana.
Microsoft Defender je savršena obrana
S druge strane, pogrešno je misliti da Windows Security nudi savršenu zaštitu. Microsoft Defender, posebice kada se uključe napredne opcije, učinkovito zaustavlja većinu oblika zlonamjernog softvera, uključujući ransomware. No, ni jedan antivirus nije nepogrešiv.
Najveću prijetnju i dalje predstavlja socijalni inženjering, gdje napadači manipuliraju korisnicima da sami otkriju osjetljive podatke ili da isključe zaštitu. Osim toga, Defender vas ne može upozoriti na curenje podataka koje pogađa vaše korisničke račune. Iako je Defender dovoljno dobar da ne morate plaćati alternative, nije rješenje za sve rizike.
Ažuriranja se isplati preskočiti
Mnogim korisnicima Windowsova ažuriranja smetaju zato jer im prekidaju posao ili prisilno ponovno pokreću računalo u najnezgodnije vrijeme. Ipak, ta su ažuriranja od vitalne važnosti. Microsoft ih izdaje kako bi zakrpao ranjivosti i zatvorio sigurnosne rupe.
Ako odgađate instalaciju ažuriranja tjednima, izlažete se prijetnjama koje su za druge korisnike već zakrpane. Najbolji pristup je pronaći ravnotežu: ne morate stalno provjeravati ima li novih zakrpa, ali biste ih trebali redovito instalirati.
Opasnost se skriva samo u EXE datotekama
EXE datoteke dugo su bile glavni način širenja zlonamjernog softvera na Windowsima jer izravno pokreću programe. Iako s njima treba postupati oprezno, nisu jedina prijetnja. Malware se može sakriti i u PDF-ovima, ZIP arhivama ili skriptama.
Problem dodatno otežava činjenica da Windows prema zadanim postavkama skriva ekstenzije, pa se datoteka poput example.pdf.exe može prikazivati kao PDF, iako je zapravo izvršna datoteka. Najsigurnije pravilo jest da nikada ne otvarate datoteke nepoznatog porijekla, bilo da se radi o proračunskim tablicama, skriptama ili privicima.
Windows 10 možete koristiti vječno
Još jedna česta zabluda jest da će Windows 10 ostati siguran godinama nakon što Microsoft prestane pružati podršku 14. listopada 2025.. Iako računalo neće postati beskorisno preko noći, sigurnosni problemi će se s vremenom gomilati jer Microsoft više neće izdavati zakrpe.
Osim toga, popularne aplikacije prestat će podržavati Windows 10 i usmjerit će se na novije platforme. Budući da je baza korisnika ogromna, hakeri će ciljano tražiti ranjivosti u zastarjelom sustavu. Ako ne možete prijeći na Windows 11, razmislite o Linuxu ili drugoj podržanoj alternativi, umjesto da ostanete na nesigurnom OS-u.
Neće vas nitko hakirati
Možda najuporniji mit glasi da obični korisnici ne trebaju brinuti o sigurnosti jer 'nemaju ništa vrijedno'. To jednostavno nije točno. Napadači mogu zloupotrijebiti vaše račune i uređaje na razne načine. Ako se dokopaju vaše e-pošte, mogu resetirati lozinke na brojnim stranicama. Ako preuzmu vaše društvene mreže, mogu se predstavljati kao vi i varati vaše prijatelje. Ako uđu u vaš Amazon ili drugu trgovinu, mogu koristiti vaše spremljene podatke kartice za prijevare.
Čak i ako mislite da vaši osobni podaci nisu vrijedni, vaše računalo im može poslužiti za botnete, špijuniranje ili daljnje napade. Nitko nije 'premalen' da bi bio meta.
Činjenice i mitovi
Windows je kroz svoju dugu povijest i veliku popularnost prikupio mnoge mitove. Neki su nekada bili istiniti, ali su danas zastarjeli, dok su drugi oduvijek bili zablude. Razlikovanjem činjenica od mitova postajete sigurniji korisnik i pomažete drugima da izbjegnu iste pogreške, zaključuje Makeuseof.