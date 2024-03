S pravom pri vrhu prve lige: Isprobali smo Honor Magic6 Pro

Na modelu pristiglom na recenziju straga je blago rebrasta veganska koža (postoji i izdanje sa staklenom pozadinom crne boje), s povećim modulom za leće kamere koji čini prilično veliku izbočinu u gornjem dijelu.

Lažna koža je ugodna za držanje i nije skliska, kako u rukama, tako i na glatkim površinama. Imam ponešto dvojbi oko toga kako će izgledati nakon duljeg korištenja, ali to nije ništa što se ne bi moglo riješiti pažljivim redovnim održavanjem. Sprijeda je zaslon zakrivljen na svim rubovima te pokriva cijelu površinu uređaja, osim izreza pri vrhu za dvostruku prednju kameru.

Dijagonala je 6,8 inča (17,2 centimetra), razlučivost 2800 puta 1280 piksela, tehnologija je OLED i može se pohvaliti vršnom svjetlinom od 5000 nita (za HDR sadržaje), uz frekvenciju osvježavanja od 120 Hz. Ta frekvencija može pasti na jedan Hz kako bi manje opteretila bateriju, što je u slučaju ovog modela dosta korisno (no o tome nešto više malo kasnije).

Štiti ga Honorov NanoCrystal Shield, koji bi trebao biti deset puta otporniji na padove u usporedbi s prethodnikom. Nisam probao, ne bih ni vama preporučio, iako mobitel - ukupno gledano - djeluje prilično čvrsto i robusno.

Bio otporan na padove ili ne, Magic6 Pro ima izvanserijski dobar zaslon. Jasan je i oštar, lako čitljiv i pregledan iz raznih kutova i pod izravnim svjetlom, odličnog prikaza boja i kontrasta. Najbolje je služio za gledanje videosadržaja, no bilo je užitak koristiti ga svakodnevno.

U zaslon je ugrađen čitač otiska prsta, a tijekom testiranja radio je brzo i pouzdano. Nisam ga, doduše, puno trebao koristiti jer Honor Magic6 Pro također dolazi s tehnologijom prepoznavanja lica, a ona je - općenito govoreći - obično jednostavnije rješenje za otključavanje uređaja.

Tako je i bilo. Prepoznavao me bez obzira jesam li nosio naočale ili nisam i brzo reagirao u raznim okolnostima. Do zastoja bi ponekad došlo u uvjetima slabije rasvjete, no to su bile iznimke, ne i pravilo.