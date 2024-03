Samsungov mini projektor dobio nasljednika: Isprobali smo The Freestyle 2. gen

Sučelje, zvuk i gejming

Problem koji je ispravljen na drugoj generaciji iznimno je spora responzivnost softvera. Tizen na novom Freestyleu radi brže nego prije, no i dalje bilježi malo kašnjenje, a ono je, makar opazivo, donekle zanemarivo.

Što se zvuka tiče, The Freestyle 2 koristi isti zvučnik od 5W koji svoju funkciju odrađuje uz prolazne ocjene. Stvar koja nam se prilično svidjela je brži rad izbornika, kao i mogućnost spajanja na posvećenu aplikaciju. Novi Freestyle se također elegantno spaja na iOS i Samsungove uređaje, uz naglasak na ugrađen set programa i usluga koji se mogu pokretati s njih samih.

Što se napajanja tiče, uređaj se mora ili spajati na utičnicu ili prikopčati na posvećenu bazu s baterijom. Način rada koji uz leću za zamućivanje pretvara projektor u ambijentalno svjetlo nije nešto čime bismo se igrali zato što, pored vrlo slabog osvjetljenja, troši dragocjenu žarulju.

Kad smo već kod žarulje, spomenimo da je ona i dalje kriminalno slaba. Premda ćete moći konzumirati sadržaje ako uperite projektor prema zidu koji je u sjeni, prikaz se optimalno ponaša tek u potpunom mraku, uz naglasak da se ne radi o najkontrastnijem mini projektoru koji smo imali priliku isprobati.

Projekcija YouTubea i Netflixa na uređaju radi relativno dobro, no zbog 43 ms latencije ideja bilo kakvog bržeg gejminga putem posvećene aplikacije za streaming relativno brzo pada u vodu. S druge strane, ovaj projektor nikad ne bismo ni kupovali za igranje videoigara, već bismo ga, uz malo improvizacije, puno vjerojatnije koristili za projekciju mapa na stol tijekom igranja RPG-ova.

U iščekivanju trećeg...

Na kraju dana dolazimo do najvećeg problema s ovim mini projektorom, a to je njegova cijena. Predloženi iznos od 769 eura nije zanemariv uzmemo li u obzir sve nedostatke, no uvjereni smo da će se zbog integracije Tizena i jednostavnosti korištenja pronaći korisnici kojima on neće predstavljati problem. Samo se nadamo da će treća generacija (ako je bude) napokon ispuniti želje za većim brojem portova, jačim osvjetljenjem, integriranom baterijom i smanjenom latencijom.