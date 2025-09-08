CARNET objavio kurikul o umjetnoj inteligenciji; evo kojim učenicima je namijenjen

Kurikul je, ističu iz CARNET-a, razvijen radi osnaživanja i razvoja učeničkih kompetencija potrebnih za razumijevanje umjetne inteligencije, njezine primjene u svakodnevnom životu te utjecaja na ljudske živote.

Fokus je na poticanju radoznalosti, razumijevanju osnovnih pojmova i prepoznavanju primjena umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju, a učenici će kroz igru, istraživanje i praktične zadatke stjecati temeljna znanja i vještine te razvijati odgovorno ponašanje u digitalnom okruženju

"Umjetna inteligencija jedna je od središnjih tema današnjeg vremena, a naš je cilj kroz kurikul učenicima približiti njezine koncepte i primjenu u obrazovanju, društvu i gospodarstvu te razvijati digitalnu pismenost. Nakon velikog interesa za kurikul za 7. i 8. razrede, izradili smo i program za 5. i 6. razrede i vjerujemo da će se i on pokazati iznimno korisnim i primjenjivim u praksi", rekao je pomoćnik ravnatelja CARNET-a za Sektor za umjetnu inteligenciju Juraj Bilić.