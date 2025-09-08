U SAD-u se već osjeća utjecaj umjetne inteligencije na zapošljavanje. A Europa?

Događa li se isto u Europi?

Rana istraživanja u Sjedinjenim Državama pokazuju kako mladi radnici odlaze iz poslova osjetljivih na umjetnu inteligenciju, poput softverskog inženjerstva, i umjesto toga se prebacuju na strukovna područja poput sestrinstva ili maloprodaje.

Prema jednoj studiji, u Sjedinjenim Državama već se zapošljava manje mlađih radnika u dobi između 22 i 25 godina na poslovima osjetljivim na umjetnu inteligenciju, poput softverskog inženjerstva, korisničke službe i marketinga.

Mladi ljudi imaju veću vjerojatnost kako će vidjeti rast zaposlenosti u područjima manje izloženim riziku, poput sestrinstva, industrijskog rada ili maloprodaje, otkrila je studija Sveučilišta Stanford Kanarinci u rudniku ugljena? Šest činjenica o nedavnim učincima umjetne inteligencije na zapošljavanje.

'Studija pruža rane dokaze velikih razmjera koji su u skladu s hipotezom kako revolucija umjetne inteligencije počinje imati značajan i nesrazmjeran utjecaj na početne radnike na američkom tržištu rada', navedeno je u izvješću o istraživanju.

Kakav utjecaj umjetna inteligencija već ima na europsko tržište rada?

Još je prerano za uočavanje takvog trenda u Europi, piše Euro News.

I dalje postoji manjak strukovnih poslova, poput građevinarstva i proizvodnje, koji prethodi umjetnoj inteligenciji za otprilike deset godina.

Analiza Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) pokazuje kako se kompetencije umjetne inteligencije pojavljuju u očekivanim područjima poput inženjerskih ili razvojnih uloga umjetne inteligencije, ali i za poslove koji su u opasnosti od automatizacije, poput autora, pisaca i prevoditelja.

Tvrtke traže specijalizirane stručnjake unutar ovih visokokvalificiranih poslova koji mogu donijeti nešto što umjetna inteligencija ne može, a to je kvalificirana stručnost.

Kognitivne vještine i sposobnost obrade društvenog konteksta su i dalje ljudske prednosti. Vjerojatno će to i dalje biti, čak i dok modeli velikih jezika koji omogućuju umjetnu inteligenciju postaju sofisticiraniji.

U CEDEFOP-u prognoziraju kako će 2035. godine i dalje postojati povećana potražnja za digitalnim radnicima, unatoč porastu umjetne inteligencije.

Poslodavci također traže kombinaciju ljudskih vještina, poput rješavanja problema, timskog rada i komunikacije, uz tradicionalne kompetencije umjetne inteligencije.