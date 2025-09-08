U SAD-u se već osjeća utjecaj umjetne inteligencije na zapošljavanje. A Europa?

Ako ste zabrinuti za utjecaj umjetne inteligencije na budućnost vašeg posla, ključno je naučiti kako funkcionira i nastaviti se informirati o njenom razvoju
Rana istraživanja u Sjedinjenim Državama pokazuju kako mladi radnici odlaze iz poslova osjetljivih na umjetnu inteligenciju, poput softverskog inženjerstva, i umjesto toga se prebacuju na strukovna područja poput sestrinstva ili maloprodaje.
Događa li se isto u Europi?
Prema jednoj studiji, u Sjedinjenim Državama već se zapošljava manje mlađih radnika u dobi između 22 i 25 godina na poslovima osjetljivim na umjetnu inteligenciju, poput softverskog inženjerstva, korisničke službe i marketinga.
Mladi ljudi imaju veću vjerojatnost kako će vidjeti rast zaposlenosti u područjima manje izloženim riziku, poput sestrinstva, industrijskog rada ili maloprodaje, otkrila je studija Sveučilišta Stanford Kanarinci u rudniku ugljena? Šest činjenica o nedavnim učincima umjetne inteligencije na zapošljavanje.
'Studija pruža rane dokaze velikih razmjera koji su u skladu s hipotezom kako revolucija umjetne inteligencije počinje imati značajan i nesrazmjeran utjecaj na početne radnike na američkom tržištu rada', navedeno je u izvješću o istraživanju.
Kakav utjecaj umjetna inteligencija već ima na europsko tržište rada?
Još je prerano za uočavanje takvog trenda u Europi, piše Euro News.
I dalje postoji manjak strukovnih poslova, poput građevinarstva i proizvodnje, koji prethodi umjetnoj inteligenciji za otprilike deset godina.
Analiza Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) pokazuje kako se kompetencije umjetne inteligencije pojavljuju u očekivanim područjima poput inženjerskih ili razvojnih uloga umjetne inteligencije, ali i za poslove koji su u opasnosti od automatizacije, poput autora, pisaca i prevoditelja.
Tvrtke traže specijalizirane stručnjake unutar ovih visokokvalificiranih poslova koji mogu donijeti nešto što umjetna inteligencija ne može, a to je kvalificirana stručnost.
Kognitivne vještine i sposobnost obrade društvenog konteksta su i dalje ljudske prednosti. Vjerojatno će to i dalje biti, čak i dok modeli velikih jezika koji omogućuju umjetnu inteligenciju postaju sofisticiraniji.
U CEDEFOP-u prognoziraju kako će 2035. godine i dalje postojati povećana potražnja za digitalnim radnicima, unatoč porastu umjetne inteligencije.
Poslodavci također traže kombinaciju ljudskih vještina, poput rješavanja problema, timskog rada i komunikacije, uz tradicionalne kompetencije umjetne inteligencije.
Ključno je pitanje kako će se od radnika svih razina vještina tražiti da koriste umjetnu inteligenciju i prilagode se načinu na koji će ona promijeniti njihove pozicije.
Povijest je pokazala kako se oni na visokokvalificiranim pozicijama također vjerojatnije uspješno prilagođavaju tehnološkim promjenama, povećavajući svoju produktivnost i prihode.
Neke države prednjače, druge zaostaju
Ipak, i dalje postoji rizik kako će neka zanimanja postati potpuno automatizirana do tada. Koja točno? Teško je predvidjeti.
CEDEFOP-ovo istraživanje o vještinama umjetne inteligencije iz 2024. pokazalo je kako četiri od 10 radnika u Europskoj uniji vjeruje kako trebaju razviti vještine povezane s umjetnom inteligencijom. No, samo 15 posto njih je završilo obuku usmjerenu na umjetnu inteligenciju.
Studija koju je provela njemačka inženjerska tvrtka Bosch na tisućama ljudi iz sedam država otkrila je kako je učinkovito korištenje alata umjetne inteligencije najvažnija vještina koju se očekuje od radnika.
Slijede kritičko razmišljanje i analiza kibernetičke sigurnosti. Postoji potreba za fleksibilnijim tečajevima za radnike koji su specifični za industriju, poput primjerice zdravstvene.
Novi europski Zakon o umjetnoj inteligenciji uključuje mjere za povećanje pismenosti u području umjetne inteligencije među radnom snagom. No, provedba će potrajati, a ti napori nisu ujednačeni u cijeloj Uniji, pa neke države napreduju brže od drugih.
Španjolska je, primjerice, pokrenula nacionalnu agenciju za umjetnu inteligenciju, a Poljska sklopila partnerstvo s Googleom za strukovno osposobljavanje stručnjaka za kibernetičku sigurnost i energetiku o umjetnoj inteligenciji.
Ako ste zabrinuti za utjecaj umjetne inteligencije na budućnost vašeg posla, ključno je naučiti kako funkcionira i nastaviti se informirati o njenom razvoju.