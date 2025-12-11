početak nove ere

Časopis Time odabrao: 'Osobe godine' su izumitelji umjetne inteligencije

Časopis Time u četvrtak je proglasio izumitelje umjetne inteligencije "osobama godine" jer su transformativnom tehnologijom započeli eru mislećih strojeva

Proglašenje "osobe godine snažno usmjerava svjetsku pozornost na ljude koji oblikuju naše živote. A ove godine nitko nije imao veći utjecaj od pojedinaca koji su zamislili, dizajnirali i izgradili umjetnu inteligenciju", napisao je glavni urednik Timea Sam Jacobs u pismu čitateljima.

Te je ljude opisao kao one koji su "i zadivili i zabrinuli čovječanstvo" i "transformiraju sadašnjost i prelaze granice mogućeg".

Naslovna priča ovogodišnjeg izdanja "Osobe godine" istražuje kako je umjetna inteligencija promijenila svijet tijekom godine, na nove i "ponekad zastrašujuće načine".

Izdanje uključuje intervju s izvršnim direktorom Nvidije Jensenom Huangom, na čijim čipovima cvate umjetna inteligencija, kao i investitorima u to polje poput direktora SoftBanka Masayoshija Sona.

U broju se istražuju i problematični aspekti umjetne inteligencije, poput smrti 16-godišnjaka iz Kalifornije koji je počinio samoubojstvo, nakon čega su njegovi roditelji tužili OpenAI, proizvođača ChatGPT-a. Okrivili su tvrtku za smrt njihova sina zbog razgovora koje je vodio sa chatbotom.

Časopis Time je među mnogim medijima koji surađuju s tvrtkama za umjetnu inteligenciju radi licenciranja sadržaja i razvoja novih alata. U lipnju 2024. potpisao je višegodišnji ugovor o sadržaju s OpenAI-jem koji je ChatGPT-ju omogućio pristup arhiviranom sadržaju vijesti. Kao odgovor na upite korisnika, chatbot citira i povezuje na izvor na Time.com.

Time je proglasio američkog predsjednika Donalda Trumpa osobom godine 2024., kao i 2016. Među prošlim dobitnicima bili su i pop zvijezda Taylor Swift, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i direktor Tesle Elon Musk.

