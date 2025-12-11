Časopis Time odabrao: 'Osobe godine' su izumitelji umjetne inteligencije

Proglašenje "osobe godine snažno usmjerava svjetsku pozornost na ljude koji oblikuju naše živote. A ove godine nitko nije imao veći utjecaj od pojedinaca koji su zamislili, dizajnirali i izgradili umjetnu inteligenciju", napisao je glavni urednik Timea Sam Jacobs u pismu čitateljima.

Te je ljude opisao kao one koji su "i zadivili i zabrinuli čovječanstvo" i "transformiraju sadašnjost i prelaze granice mogućeg".

Naslovna priča ovogodišnjeg izdanja "Osobe godine" istražuje kako je umjetna inteligencija promijenila svijet tijekom godine, na nove i "ponekad zastrašujuće načine".