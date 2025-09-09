Koristili njihova djela za treniranje AI-a: Anthropic pristao platiti rekordnih 1,5 milijardi dolara autorima nakon tužbe

U lipnju je sudac Alsup presudio da je korištenje knjiga za treniranje modela 'iznimno transformativno' i dopušteno američkim zakonom, ali je odbio zahtjev Anthropica da odbaci tužbu jer se radilo o korištenju piratskih kopija. Tvrtka je, prema sudu, imala biblioteku od više od sedam milijuna piratskih knjiga, piše BBC.

Tužbu su prošle godine podnijeli autori bestselera Andrea Bartz (We Were Never Here), Charles Graeber (The Good Nurse) i Kirk Wallace Johnson (The Feather Thief), tvrdeći da je Anthropic izgradio milijarderski biznis na njihovim djelima, koristeći ih za treniranje chatbota Claude.

Anthropicu prijetila kazna do 150.000 dolara po djelu, a suđenje je bilo zakazano za prosinac. 'Ova nagodba prva je takve vrste u eri umjetne inteligencije. Osigurava značajnu naknadu za svako djelo i postavlja presedan da AI kompanije moraju plaćati vlasnicima autorskih prava', rekao je odvjetnik Justin Nelson, koji zastupa autore. Anthropic je u izjavi naveo da nagodba 'rješava preostale zahtjeve tužitelja'.

Tvrtka, koju podupiru Amazon i Alphabet (Google), dugo se predstavljala kao etična alternativa konkurentima. 'Ostajemo predani razvoju sigurnih AI sustava koji ljudima i organizacijama pomažu proširiti svoje mogućnosti, unaprijediti znanstvena otkrića i rješavati složene probleme', izjavila je Aparna Sridhar, zamjenica glavnog pravnog savjetnika Anthropica.

Stručnjaci smatraju da bi nagodba mogla potaknuti veće partnerstvo između AI kompanija i autora. 'Tvrtkama trebaju novi podaci za treniranje, a ako želite davati više prava AI generiranom sadržaju, morate istodobno jačati mehanizme kojima se nagrađuju ljudi za njihove originalne doprinose', rekao je Alex Yang, profesor na London Business Schoolu.

Slične tužbe vode se i protiv drugih tehnoloških divova, uključujući OpenAI, Microsoft i Metu.