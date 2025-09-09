Dvojica aktivista štrajkaju glađu zbog – umjetne inteligencije

Dvojica muškaraca – Guido Reichstadter, 45-godišnji američki aktivist, i Michael Trazzi, 29-godišnji bivši istraživač sigurnosti umjetne inteligencije iz Francuske – započeli su štrajk glađu ispred sjedišta kompanija Anthropic u San Franciscu i DeepMind u Londonu

Reichstadter, osnivač grupe Stop AI, ušao je u drugi tjedan štrajka glađu. Ostao je na vodi, elektrolitima i vitaminima, sve dok ne dobije odgovor od čelnika Anthropica. 'Pozivam Upravu i zaposlenike Anthropica da odmah prekinu s bezobzirnim akcijama koje štete društvu i da počnu raditi na ispravljanju već nanesene štete', napisao je na forumu LessWrong. Reichstadter tvrdi da je na prvi dan prosvjeda osobno ostavio pismo na stolu direktora Daria Amodeija, tražeći da odmah prekine razvoj naprednih AI sustava. Podsjetimo, Amodei, izvršni direktor jednog od najnaprednijih svjetskih laboratorija za razvoj umjetne inteligencije, upozorio je nedavno da bi rapidni napredak AI tehnologije mogao izazvati drastičan porast nezaposlenosti u idućih pet godina – do čak 20 posto. Smatra da ni političari ni poslovni lideri nisu spremni na razmjere promjena koje dolaze. >>Pročitajte više OVDJE<<

Aktivist Reichstadter ustvrdio je da živimo u svijetu u kojem se laboratoriji natječu u stvaranju nadljudskih sustava. Nije mu to prva akcija – 2022. proveo je 15 dana u štrajku glađu zbog klimatske krize, a već je bio uhićen zbog vezivanja lanaca na ulaz OpenAI-ja u San Franciscu. Kum AI-a Geoffrey Hinton i tech mogul Elon Musk već su upozoravali na rizike ubrzanog razvoja AI-ja, no kompanije i dalje žure prema tzv. općoj umjetnoj inteligenciji (AGI), sustavu koji bi razmišljao poput čovjeka.