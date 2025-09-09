Stručnjaci upozoravaju: 'Ako ovako nastavimo, superinteligencija će uništiti čovječanstvo'

Soares ističe slučaj Adama Rainea , američkog tinejdžera koji je u travnju počinio samoubojstvo nakon višemjesečnih razgovora s ChatGPT-em. Raineova obitelj tužila je OpenAI, tvrdeći da je ChatGPT 'mjesecima poticao' mladića na samoubojstvo. 'Ovo ponašanje AI sustava nije bilo željeno niti je bilo namjerno od strane njihovih tvoraca. Adamov slučaj pokazuje sjeme problema koje bi moglo prerasti u katastrofu ako AI postane pametniji', rekao je Soares.

Soares, bivši inženjer Googlea i Microsofta, a danas predsjednik američkog Machine Intelligence Research Instituta (MIRI), u novoj knjizi 'If Anyone Builds It, Everyone Dies', koju je napisao Eliezerom Yudkowskym , upozorava da bi razvoj superinteligencije (ASI) značio kraj čovječanstva, piše Guardian.

Psihoterapeuti upozoravaju da bi ranjive osobe, ako se obrate chatbotovima umjesto stručnjacima, mogle 'skliznuti u opasni ponor'. Akademske studije već su zabilježile rizik da AI pojača grandiozne ideje ili deluzije kod osoba sklonih psihozama. Tako je nastao fenomen AI psihoza.

Soares tvrdi da su AI laboratoriji izgubili kontrolu nad onim što njihovi sustavi uče i proizvode. 'Oni pokušavaju oblikovati AI tako da bude od pomoći i ne nanosi štetu. Umjesto toga, dobivaju nešto sasvim drugo. To je upozorenje na ono što bi superinteligencije mogle raditi; stvari koje nitko nije tražio i nitko nije htio.'

U knjizi Soares i Yudkowsky opisuju scenarij u kojem AI sustav pod nazivom 'Sable' preuzima internet, manipulira ljudima, razvija sintetičke viruse i na kraju, nakon što postane superinteligentan, uništava čovječanstvo dok Zemlju prilagođava vlastitim ciljevima.

Iako pojedini stručnjaci, poput Yanna LeCuna iz Mete, odbacuju prijetnju i tvrde da AI 'može spasiti čovječanstvo od izumiranja', Soares upozorava da su najveće tehnološke kompanije u utrci čiji je cilj upravo superinteligencija. 'Lako je reći da ćemo stići do superinteligencije, teško je reći kada. Možda nemamo ni godinu dana, a možda nas dijeli 12 godina', rekao je.

Mark Zuckerberg je nedavno izjavio da je razvoj superinteligencije 'na vidiku'. Soares smatra da je jedini izlaz međunarodna suradnja i globalno ograničavanje razvoja naprednih sustava, po uzoru na sporazume o neširenju nuklearnog oružja. 'Svijet mora zaustaviti ovu utrku i uvesti globalnu zabranu napredovanja prema superinteligenciji', poručio je.