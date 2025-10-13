EU odgodio glasanje o 'kontroli chata': Danska traži kompromis, Njemačka ostaje protiv

S dnevnog reda današnjeg i sutrašnjeg sastanka Vijeća ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova Europske unije povučena je točka dnevnog reda koja se odnosila na usvajanje Uredbe o sprečavanju i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, kolokvijalno nazvane Chat Control 2.0, doznaje Večernji list.

Danska, kao trenutačna predsjedateljica Vijeća EU-a, odlučila se na povlačenje te točke jer nije uspjela postići dovoljan napredak prema kompromisu koji bi pomirio one države članice koje se toj uredbi protive i one koje prijedlog podržavaju, a među kojima je i Hrvatska.

Neke države koje podržavaju takav prijedlog - a Večernji list neslužbeno doznaje da je jedna od njih Mađarska - zatražile su od Danske da se izjasni hoće li tu točku dnevnog reda vratiti do kraja ove godine, odnosno u prosincu, kada je planiran još jedan sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. Danci kažu da će nastaviti raditi na 'postizanju kompromisa koji bi zadovoljio i potrebu suzbijanja spolnog zlostavljanja djece na internetu i potrebu da se ne zadire u privatnost građana koji s takvom vrstom prijestupa nemaju nikakve veze'.

Njemačka povukla podršku

Podsjetimo, prošli tjedan Patrick Breyer, bivši zastupnik u Europskom parlamentu i ključna osoba u zaštiti Europljana od udara na privatnost prilikom skeniranja u potrazi za materijalima o seksualnom zlostavljanju djece (Child Sexual Abuse Material, CSAM, poznat i kao 'kontrola chata'), objavio je da je njemačka vlada odlučila ne podržati predloženu uredbu o CSAM-u.

Breyer je ustvrdio da je time blokirana većina u Vijeću Europske unije, potrebna za usvajanje te uredbe, što ometa plan donošenja zakona o nadzoru ovaj tjedan. Prvotno je bilo planirano da ministri unutarnjih poslova zauzmu zajednički stav 14. listopada.

Ovo je značajna pobjeda za europske zagovornike privatnosti i građane koji su se uključili u prezentiranje problema s predloženom uredbom te su omogućili običnim građanima kontaktiranje s predstavnicima svojih država putem platformi kao što je FightChatControl.