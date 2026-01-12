TOP 10

E-trgovina u brojkama: Ovo su najpopularnije aplikacije za online shopping

L. Š.

12.01.2026 u 09:13

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Ostale fotografije / Autor: Pexels
Amazon je i u 2025. godini najkorištenija aplikacija za e-trgovinu na svijetu, s više od 650 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika, pokazuju podaci Visual Capitalista i Similarwebsa. Ljestvica deset najpopularnijih aplikacija pokazuje dominaciju američkih i azijskih platformi te brz rast kineskih i indijskih online trgovina na globalnom tržištu

Prema podacima Visual Capitalista i Similarwebsa, Amazon i dalje je uvjerljivo najkorištenija aplikacija za e-trgovinu na svijetu, s 651,7 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika. Time američki gigant daleko nadmašuje konkurenciju.

Na drugom mjestu nalazi se Shopee, dominantna platforma u jugoistočnoj Aziji, s 392,8 milijuna korisnika, dok treće mjesto zauzima kineski Temu koji je u vrlo kratkom roku eksplodirao na svjetskom tržištu i trenutačno bilježi 246,4 milijuna aktivnih korisnika mjesečno.

Uz Temu, tu je još jedan kineski igrač - Shein sa 215,1 milijun korisnika, a slijedi AliExpress sa 159 milijuna. Indijsko tržište također ima snažnu zastupljenost. Flipkart ima 190,8 milijuna korisnika, dok Meesho bilježi 159 milijuna, jednako kao AliExpress.

U Latinskoj Americi prednjači Mercado Libre sa 125,3 milijuna korisnika, dok se u jugoistočnoj Aziji dodatno ističe Lazada sa 109,2 milijuna. Listu deset najpopularnijih aplikacija za e-trgovinu zatvara Walmart, s 93,9 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika.

Infografika: Najpopularnije aplikacije za e-trgovinu
Infografika: Najpopularnije aplikacije za e-trgovinu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

