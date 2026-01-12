E-trgovina u brojkama: Ovo su najpopularnije aplikacije za online shopping

Prema podacima Visual Capitalista i Similarwebsa, Amazon i dalje je uvjerljivo najkorištenija aplikacija za e-trgovinu na svijetu, s 651,7 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika. Time američki gigant daleko nadmašuje konkurenciju.

Na drugom mjestu nalazi se Shopee, dominantna platforma u jugoistočnoj Aziji, s 392,8 milijuna korisnika, dok treće mjesto zauzima kineski Temu koji je u vrlo kratkom roku eksplodirao na svjetskom tržištu i trenutačno bilježi 246,4 milijuna aktivnih korisnika mjesečno.