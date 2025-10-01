Mogu li vam pametne naočale donijeti pravne probleme? Evo na što treba paziti

Pametni telefoni već su redefinirali što možemo očekivati kad je riječ o zaštiti privatnosti. Pametne naočale pogurat će tu granicu još korak dalje

Otkad praktično svi nose visokokvalitetnu kameru i mikrofon u džepu - uz mogućnost instant emitiranja publici koju se može mjeriti u milijunima - naš kolektivni koncept privatnosti trajno je izmijenjen. Kako pametne naočale opremljene kamerama i mikrofonima također postaju sve prisutnije, suočeni smo s novim, suptilnijim pomakom. Za razliku od pametnih telefona, koje većinom vidimo kada ih netko koristi za snimanje, pametne naočale mogu snimiti video ili zvuk gotovo neprimjetno, što donosi nove pravne, etičke i moralne dvojbe. Evo na što trebate obratiti pozornost.

Legalnost snimanja u javnosti Ono što šira javnost zamišlja kao privatnost možda više nije isto, ali moguće je i to da zakoni nisu s time držali korak. Neki su napisani da bi objasnili pojave povezane uz korištenje tehnologije, poput primjerice osvetničke pornografije. Ali sveobuhvatni pravni okvir koji se tiče privatnosti nastao je prije no što su postojali pametni telefoni, kamoli pametne naočale. Pojedini slučajevi, poput prikrivenog snimanja, kriminalizirani su, no snimanje u javnom prostoru, općenito gledano, u velikoj mjeri nije ograničeno. To vrijedi i za pametne telefone i za pametne naočale. Ipak, nije svejedno kako ćete koristiti snimljeni materijal, naročito ako to planirate učiniti u komercijalne svrhe. Brojne države imaju mehanizme zaštite za takve scenarije, ali nije uvijek jednostavno odrediti što je komercijalno. Snimanje reklame je manje-više jasan slučaj. Snimanje filma za potrebe studija režije ili kamere također. Siva zona prostire se između te dvije krajnosti, uključujući situacije u kojima zarađujete od objave tih materijala na društvenim mrežama. Ako ste u nedoumici oko toga bi li vaše snimke mogle biti predmetom spora, konzultirajte se s odvjetnikom.