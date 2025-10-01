Mogu li vam pametne naočale donijeti pravne probleme? Evo na što treba paziti

Pametni telefoni već su redefinirali što možemo očekivati kad je riječ o zaštiti privatnosti. Pametne naočale pogurat će tu granicu još korak dalje
Otkad praktično svi nose visokokvalitetnu kameru i mikrofon u džepu - uz mogućnost instant emitiranja publici koju se može mjeriti u milijunima - naš kolektivni koncept privatnosti trajno je izmijenjen.
Kako pametne naočale opremljene kamerama i mikrofonima također postaju sve prisutnije, suočeni smo s novim, suptilnijim pomakom.
Za razliku od pametnih telefona, koje većinom vidimo kada ih netko koristi za snimanje, pametne naočale mogu snimiti video ili zvuk gotovo neprimjetno, što donosi nove pravne, etičke i moralne dvojbe.
Evo na što trebate obratiti pozornost.
Legalnost snimanja u javnosti
Ono što šira javnost zamišlja kao privatnost možda više nije isto, ali moguće je i to da zakoni nisu s time držali korak.
Neki su napisani da bi objasnili pojave povezane uz korištenje tehnologije, poput primjerice osvetničke pornografije. Ali sveobuhvatni pravni okvir koji se tiče privatnosti nastao je prije no što su postojali pametni telefoni, kamoli pametne naočale.
Pojedini slučajevi, poput prikrivenog snimanja, kriminalizirani su, no snimanje u javnom prostoru, općenito gledano, u velikoj mjeri nije ograničeno. To vrijedi i za pametne telefone i za pametne naočale. Ipak, nije svejedno kako ćete koristiti snimljeni materijal, naročito ako to planirate učiniti u komercijalne svrhe.
Brojne države imaju mehanizme zaštite za takve scenarije, ali nije uvijek jednostavno odrediti što je komercijalno.
Snimanje reklame je manje-više jasan slučaj. Snimanje filma za potrebe studija režije ili kamere također. Siva zona prostire se između te dvije krajnosti, uključujući situacije u kojima zarađujete od objave tih materijala na društvenim mrežama.
Ako ste u nedoumici oko toga bi li vaše snimke mogle biti predmetom spora, konzultirajte se s odvjetnikom.
Video i audio snimanje se razlikuju
Općenito govoreći, vaša bi privatnost trebala biti nešto više zaštićena u kafiću ili restoranu nego na ulici. No ne očekujte razinu prava na zaštitu kakvu biste imali u svom domu jer je i dalje riječ o javnim prostorima. Također, vlasnici tih objekata mogu zabraniti snimanje ili postaviti druga ograničenja, pa trebate imati to na umu ako želite snimati u, naprimjer, slastičarnici ili teretani.
Naravno, podrazumijeva se da nemate što tražiti s kamerom u svlačionicama. Snimanje zvuka pomoću pametnih naočala moglo bi vas izložiti pravnim rizicima, koje snimanje videozapisa možda neće, jer se na te dvije aktivnosti gleda drukčije.
Pokušajte samo zamisliti situaciju u kojoj vas netko pokušava snimiti dok razgovarate s prijateljem sjedeći na klupi u parku. Nije to baš nešto na što biste tek tako pristali, zar ne? A moguće je da biste to smatrali prisluškivanjem - što je protuzakonito - u čemu bi vas mogao podržati i sud, dođe li do toga.
Stvar se komplicira kad samo jedna strana pristane na snimanje jer su takve situacije drukčije regulirane u različitim državama. Stoga je najbolje tražiti privolu svih čiji govor ili druge zvukove želite zabilježiti. Ili odustati od snimanja.
Igrajte na sigurno
Pametne naočale možda ste kupili da biste bilježili svijet oko sebe. No one će također bilježiti što vi radite, prikupljajući biometrijske i GPS podatke, popise kontakata, poruke, političke poglede, ono što vidite, što kažete, s kim razgovarate... Ukratko, sve na što ste pristali kad ste nabavili uređaj i počeli ga koristiti.
Postoje i druge mogućnosti korištenja pametnih naočala koje izazivaju nelagodu.
Primjerice, bend Massive Attack koristi tehnologiju prepoznavanja lica na svojoj publici za prikaz profesija pojedinih ljudi. Time žele pokazati da je moguće odmah identificirati nepoznatu osobu i s njom povezati podatke dostupne u javnim bazama uz pomoć pametnih naočala.
Teoretski, to je potpuno legalno, čak i ako osoba ne zna što radite. Opet, pravni problemi mogu nastati oko toga kako i za što koristite te podatke.
Moguće rješenje bilo bi zabraniti snimanje svega bez dozvole. Ali to bi dovelo do problema sa sigurnosnim kamerama i sličnim uređajima jer bilježe sve i mogu biti iznimno korisni pri, primjerice, prevenciji kriminala i otkrivanju počinitelja kaznenih djela.
Bit će, čini se, potrebno naći manje drastičan pristup i razviti opće prihvatljiva pravila za korištenje pametnih naočala u javnosti. Dok se to ne dogodi, igrajte na sigurno: uvijek tražite dozvolu, poštujte ljude i privatne prostore i budite oprezni u onome što snimate u privatnim/javnim prostorima, piše Life Hacker.