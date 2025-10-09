Europska unija ima novi problem s umjetnom inteligencijom

Nije uvijek novac problem, kao ni teret promjene procesa za uvođenje tehnologije, već to što tvrtke vide samo univerzalna rješenja, ne i ona specifična, prikladna za njih

Europska unija tvrdi da ima novi problem kada je riječ o umjetnoj inteligenciji: tvrtke je ne koriste. Dok se Europa bori suprotstaviti američkoj dominaciji u prostoru umjetne inteligencije, nova strategija usmjerena je na brže usvajanje tehnologije. Europske tvrtke dosad su sporo primjenjivale umjetnu inteligenciju da bi promijenile način na koji rade. Manje od 14 posto europskih tvrtki koristilo ju je u svojim aktivnostima prošle godine, što znatno zaostaje za globalnim trendom, a rješenje bi trebale biti ciljane mjere za poticanje njenog korištenja u ključnim sektorima gospodarstva. Nacrt strategije opisuje načine integracije tehnologije u 11 industrija - od proizvodnje i obrane do zdravstva i mobilnosti - s prijedlozima koji uključuju podršku modelima umjetne inteligencije za autonomnu vožnju i otkrivanje lijekova, kao i trgovinu aplikacija za poljoprivrednike.

Prvo pitanje: Kako AI može pomoći? Dok SAD, Bliski istok i Kina stavljaju tehnologiju u prvi plan, sporim prihvaćanjem Europa riskira propuštanje prilike za obnovu svog oslabljenog gospodarskog rasta - iako Unija nije uspjela razviti vlastite modele. Mada strategija nije usmjerena na pobjedu u utrci za domaće modele umjetne inteligencije, ona priznaje da su napori za izgradnju temeljne tehnologije do sada bili neuspješni. Europska 'ovisnost' o drugim regijama za hardver umjetne inteligencije mogla bi se pretvoriti u oružje i predstavljati značajan rizik za lanac opskrbe, navedeno je u nacrtu. Ipak, tvrtke ne bi trebale odustajati od korištenja tehnologije. 'Kad god se tvrtka ili javni ured suoči s novim izazovom, prvo pitanje mora biti: Kako umjetna inteligencija može pomoći?' rekla je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. Dok su četiri od 10 velikih tvrtki u Europi prošle godine koristile neku vrstu tehnologije umjetne inteligencije - uključujući rudarenje teksta, generiranje i stvaranje slika - ta je brojka iznosila jedan od 10 za manje tvrtke. Iako su podaci neujednačeni, to je velika razlika u odnosu na procjene drugdje u svijetu. Američka gospodarska komora procjenjuje da gotovo 60 posto malih poduzeća u Americi koristi umjetnu inteligenciju, a istraživanje McKinseyja smatra da bi globalna upotreba mogla doseći i do 78 posto.

Nije uvijek novac problem Ulaganje u AI pristupačnije je tvrtkama koje mogu uvesti tehnologiju u velikim razmjerima. Ali tvrtke također moraju shvatiti gdje ulagati, što se smatra glavnom preprekom. Poljska vlada anketirala je tvrtke o njihovoj spremnosti na ulaganje u oblak i AI. 'Više od 600.000 poljskih tvrtki želi ulagati u oblak i AI u sljedećih šest do osam mjeseci', rekao je poljski ministar digitalizacije Dariusz Standerski. Prema njegovom mišljenju, nije uvijek novac problem, kao ni teret promjene procesa za uvođenje tehnologije, već to što tvrtke vide samo univerzalna rješenja, ne i specifična, ona prikladna za njih. Za mnoge se umjetna inteligencija još uvijek prvenstveno povezuje s robotima za brbljanje namijenjenima masovnom tržištu, poput OpenAI-evog ChatGPT-ja. To mnoge specijalizirane tvrtke ostavlja u nedoumici oko toga kako im umjetna inteligencija može pomoći.

Istraživanje u Hrvatskoj Podsjetimo, nedavno je Sveučilište Algebra Bernays predstavilo rezultate trećeg nacionalnog istraživanja o umjetnoj inteligenciji kao dijela znanstveno-stručnog projekta 'Percepcija umjetne inteligencije u RH 2023.–2025.', a provode ga od 2023. godine te je imalo reprezentativan uzorak od 2500 punoljetnih građana. Detalje istraživanja pročitajte ovdje.