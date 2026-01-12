Alarmantni podaci: Umjesto desetak, u siječnju zabilježeno čak 310 biljnih vrsta u cvatu

Iako tratinčice ili maslačci mogu unijeti dašak boje u sivo siječanjsko vrijeme, oni se u pravilu pojavljuju tek u proljeće, kada temperature porastu, a mraz nestane. Ove godine to pravilo očito više ne vrijedi, piše Euronews.

Zbog emisija stakleničkih plinova, koji zadržavaju toplinu i podižu globalne temperature – danas već oko 1,4 Celzijeva stupnja iznad predindustrijskih razina – prirodni svijet je narušen. Nakon niza ekstremnih vremenskih pojava 2025. godine britanski Met Office upozorio je da je stanje flore postalo 'vidljiv signal' klimatske krize.

Podatke već deset godina prikuplja inicijativa New Year Plant Hunt, a nju koordinira Botaničko društvo Britanije i Irske (BSBI). Ovogodišnji rezultati daleko su iznad uobičajenih vrijednosti.

Inače se u siječnju očekuje tek desetak, no ove godine zabilježeno je čak 310 autohtonih biljnih vrsta u cvatu. Među njima su česte livadne vrste poput tratinčica, maslačaka i broćike. Analiza pokazuje da na svaki porast prosječne temperature od jednog Celzijeva stupnja u razdoblju od studenog do prosinca dolazi oko 2,5 dodatnih biljnih vrsta u cvatu tijekom novogodišnjeg razdoblja.