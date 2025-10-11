Britance koji putuju u EU očekuju gužve na granici. 'Pripremite se na 4 sata čekanja'

Putnici iz Ujedinjenog Kraljevstva koji posjećuju zemlje poput Španjolske, Portugala i Italije pozivaju se da se pripreme na četverosatne redove i čekanje kada u nedjelju stupi na snagu novi sustav na granicama EU-a.
Sustav ulaska i izlaska (EES) uključuje skeniranje otisaka prstiju i fotografiranje osoba iz zemalja izvan schengenske zone, poput Ujedinjenog Kraljevstva, za putovanja bez viza kako bi ušle u zonu koja se sastoji od 29 europskih zemalja, uglavnom u Europskoj uniji. Za većinu putnika iz Ujedinjenog Kraljevstva postupak EES-a obavljat će se u stranim zračnim lukama.
Julia Lo Bue-Said, glavna izvršna direktorica Advantage Travel Partnershipa, mreže neovisnih putničkih agencija, rekla je: „Za glavne zračne luke u južnoj Europi preporučujemo da putnici sada odvoje četiri sata za snalaženje u novom sustavu u ovim početnim fazama.“
Upozorila je da „treba očekivati kašnjenja“ na graničnim kontrolama kada više letova stiže u slično vrijeme i „predviđamo potencijalno ogroman broj putnika tijekom početnog uvođenja“.
Dodala je: „To bi se trebalo smiriti tijekom sljedećih nekoliko tjedana kako se osoblje i putnici upoznaju s novim postupcima“.
Rory Boland, urednik časopisa za potrošače Which? Travel, rekao je: „Očekuju se dulja čekanja na graničnoj kontroli nakon dolaska, stoga biste trebali predvidjeti više vremena prilikom slijetanja rezerviranjem kasnijih transfera ili drugih daljnjih putovanja.“
Ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da bi dodatne provjere „trebale trajati samo jednu do dvije minute“, ali je upozorilo da bi mogle uzrokovati „dulje čekanje u vrijeme gužve“.
Putnici iz Ujedinjenog Kraljevstva koji se ukrcavaju na međunarodne vlakove s londonskog željezničkog kolodvora St Pancras, luke Dover i terminala Folkestone u Eurotunelu obavljat će EES provjere u Ujedinjenom Kraljevstvu. Novi kiosci postavljeni su na tim lokacijama, ali od nedjelje će ih morati koristiti samo neki putnici. EU uvodi EES postupno, a države sudionice u početku će morati koristiti sustav samo za dio svojih dolazaka.
Rok za potpunu primjenu je 10. travnja sljedeće godine. Registracija pojedinca za EES vrijedit će tri godine, premda će se podaci i dalje provjeravati na svakom putovanju u tom razdoblju. Sustav će s vremenom zamijeniti potrebu da granični službenici udaraju pečat u putovnice.
Mark Tanzer, glavni izvršni direktor turističke organizacije ABTA, rekao je: „Dugoročno gledano, EES bi trebao ubrzati i pojednostaviti procese za putovanja u Europu.
„Kratkoročno gledano, s obzirom na opseg operacije, može biti nekih kašnjenja, posebno u vrijeme najveće gužve. Ali zemlje će postupno pojačavati svoje procese i imat će mogućnost ukidanja sustava kako bi izbjegle značajna i duga vremena čekanja."
„Molimo zemlje da ostanu oprezne i koriste ovu mjeru za nepredviđene situacije gdje je to potrebno“, rekao je.