Britance koji putuju u EU očekuju gužve na granici. 'Pripremite se na 4 sata čekanja'

Sustav ulaska i izlaska (EES) uključuje skeniranje otisaka prstiju i fotografiranje osoba iz zemalja izvan schengenske zone, poput Ujedinjenog Kraljevstva, za putovanja bez viza kako bi ušle u zonu koja se sastoji od 29 europskih zemalja, uglavnom u Europskoj uniji. Za većinu putnika iz Ujedinjenog Kraljevstva postupak EES-a obavljat će se u stranim zračnim lukama.

Julia Lo Bue-Said, glavna izvršna direktorica Advantage Travel Partnershipa, mreže neovisnih putničkih agencija, rekla je: „Za glavne zračne luke u južnoj Europi preporučujemo da putnici sada odvoje četiri sata za snalaženje u novom sustavu u ovim početnim fazama.“

Upozorila je da „treba očekivati ​​kašnjenja“ na graničnim kontrolama kada više letova stiže u slično vrijeme i „predviđamo potencijalno ogroman broj putnika tijekom početnog uvođenja“.

Dodala je: „To bi se trebalo smiriti tijekom sljedećih nekoliko tjedana kako se osoblje i putnici upoznaju s novim postupcima“.