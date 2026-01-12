MARK RUTTE

Šef NATO-a danas stiže u Hrvatsku: Milanović otvoreno priznao što doista misli o njemu

12.01.2026 u 06:48

Mark Rutte
Danas u Hrvatsku stiže glavni tajnik NATO-a Mark Rutte

Posjet će započeti radnim sastankom s premijerom Andrejom Plenkovićem, koji će se održati u Vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu u 11:40 sati, najavila je Vlada Republike Hrvatske. Nakon toga, Plenković i Rutte nastavit će razgovore u Banskim dvorima, a zatim će dati zajedničke izjave za medije predviđene oko 13:30 sati.

U popodnevnim satima (15:25 sati) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održat će se sastanak s predstavnicima hrvatske obrambene industrije, gdje će biti predstavljene mogućnosti i suradnja s NATO partnerima.

Također, u 16:30 sati, predsjednik Republike Zoran Milanović sastat će se s glavnim tajnikom NATO-a u Uredu predsjednika RH na Pantovčaku, a nakon sastanka bit će objavljeno priopćenje Ureda predsjednika. Kasnije, u 17:15 sati, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković imat će razgovor s Rutteom u dvorani „Ante Starčević“, nakon čega će također biti izdano priopćenje.

Predsjednik Milanović komentirao je dolazak Ruttea, izražavajući kritički stav o njegovim javnim istupima. Milanović je ocijenio da nije “jasno u čije ime” glavni tajnik NATO-a govori te da iznosi “mnoge stavove” koje on ne podržava, iako je Rutteu poželio dobrodošlicu u Hrvatsku.

Također je istaknuo kako Rutte “nije osoba koja donosi odluke i raspolaže sredstvima”, te da će razgovor s njim biti prigoda za razmjenu mišljenja, ali bez posebnog donošenja novih obvezujućih odluka.

