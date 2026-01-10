Potez triju sila razbjesnit će Moskvu, stiglo upozorenje: Prva crta je svugdje

„Djelujemo u prostoru između mira i rata“, poručila je. Metreweli, nedavno imenovana “C”, upozorila je da je „prva crta svugdje” i da Putin uvodi „novo doba neizvjesnosti” prepravljajući pravila sukob, prenosi Independent. „Izvoz kaosa je karakterističan za Ruse, ne radi se slučajnosti niti grešci kada se radi o ruskom pristupu međunarodnom angažmanu“, rekla je.

Njezin apel stiže u trenutku kad je Velika Britanija s Francuskom i Njemačkom ojačala zajedničku liniju podrške Ukrajini, uz najavu slanja vojnog osoblja koje bi nadziralo mir. Taj će potez, jasno je, naljutiti Moskvu. Napetosti dodatno rastu nakon što su američke snage nedaleko britanske obale presrele tanker iz ruske “flote u sjeni”, uz potporu Kraljevske mornarice. Kremlj je to zasigurno zabilježio.

Siva zona rata

Slika koju Metreweli crta nije slika otvorenog rata, nego neugodnog širenja ruskih aktivnosti u “sivoj zoni”: sabotaža, atentata, dronova, kibernapada i, što je javnosti daleko manje vidljivo, ekonomskog ratovanja putem nedržavnih aktera. Riječ je o pojedincima, organizacijama i tvrtkama koje formalno nemaju veze s ruskom državom, ali djeluju u njezinu korist.

Neki to rade iz uvjerenja, a neki zbog novca, često plaćenog u kriptovalutama. Najpoznatiji primjer je Jan Marsalek, bivši operativni direktor propalog njemačkog fintech diva Wirecard. Istrage pokazuju da je godinama radio za ruski GRU te koristio svoju poziciju za pristup osjetljivim podacima i veze koje su odgovarale Moskvi – od Libije do europskih migracijskih ruta. Kad je Wirecard propao, pobjegao je u Rusiju. Krajem 2023. ponovno se spominje kao koordinator bugarske špijunske mreže koja je djelovala u Velikoj Britaniji.