Europa ulazi u biometrijsko doba: U eri 'nadzora' lice i otisak prsta postaju nova putovnica

Europska unija od nedjelje 12. listopada uvodi biometrijski sustav EES, prema kojem će svi državljani zemalja izvan EU-a pri ulasku morati dati otiske prstiju i fotografiju lica. Istodobno, širom svijeta ubrzano raste primjena tehnologije prepoznavanja lica, od trgovina i škola do društvenih mreža. I to dok se paralelno sve glasnije raspravlja o Chat Controlu 2.0, granicama privatnosti i masovnom nadzoru

Od 12. listopada Europska unija službeno ulazi u novo poglavlje granične kontrole. Počinje uvođenje sustava ulaska i izlaska (EES – Entry/Exit System), koji će postupno zamijeniti klasične pečate u putovnicama biometrijskim podacima, konkretno otiscima prstiju i fotografijom lica. Putnici iz zemalja izvan EU-a, uključujući građane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, pri prvom ulasku u Schengen morat će predati biometrijske uzorke koji će biti pohranjeni u digitalnu bazu. Ti će se podaci koristiti pri svakom sljedećem prelasku granice, čime bi provjere trebale postati brže i učinkovitije. No, stručnjaci upozoravaju da iako bi nova tehnologija trebala ubrzati putovanja, početna faza donijet će gužve i dulja čekanja, osobito na graničnim prijelazima Hrvatske i BiH, gdje će se sustav početi testirati među prvima.

Biometrijski nadzor Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, EES je 'novi digitalni sustav upravljanja granicama' koji će omogućiti lakše i učinkovitije putovanje unutar Europske unije. Službeno, cilj sustava je spriječiti neregularne migracije i povećati sigurnost bilježenjem datuma ulaska i izlaska svakog putnika iz Schengena. No, u praksi, to znači i da biometrijski identitet postaje obvezan uvjet za prelazak granice. Dok su QR kodovi i digitalne propusnice tijekom pandemije bili privremeno rješenje, EES uvodi trajniji oblik identifikacije, pa tako lice i prsti postaju nova osobna iskaznica. Registracija u sustav počet će istodobno na svim graničnim prijelazima. U prvom mjesecu uvođenja granične službe će, prema procjenama, provoditi dvosatne procedure prikupljanja biometrijskih podataka u svakoj smjeni. Sustav će se primjenjivati na sve putnike koji borave u EU do 90 dana, a obuhvatit će ukupno 27 država članica, osim Irske i Cipra, te pridružene zemlje Schengena - Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švicarsku. Lice kao lozinka I dok se EES uvodi kao alat sigurnosti, prepoznavanje lica istovremeno se širi i u svakodnevni život. U trgovinama, bankama, zračnim lukama, pa čak i školama, građane se sve češće traži da potvrde svoj identitet skeniranjem lica. Takve tehnologije predstavljaju se kao brze, praktične i sigurne, no otvaraju ozbiljna pitanja o granici između udobnosti i nadzora. Primjeri iz SAD-a, gdje su veliki trgovački lanci zatečeni u tajnom skeniranju kupaca, pokazali su koliko brzo 'sigurnost' može prijeći u povredu privatnosti. Zabrinutost raste i kada su u pitanju djeca; u nekim američkim školama već se testira biometrijska autentifikacija za ulazak u učionicu ili plaćanje obroka. U jednom slučaju Microsoft je bio optužen za nepravilno rukovanje dječjim biometrijskim podacima, što dodatno pojačava sumnju u sigurnost takvih baza.