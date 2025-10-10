Treba li vašem uređaju kondom? Da, pogledajte zašto i kada ga koristiti

Punjenje pametnih telefona i tablet računala na javnim mjestima može biti rizično ako koristite kabel koji istovremeno služi i za napajanje i za prijenos podataka.

Naime, kabele za prijenos podataka moguće je zlorabiti za upad i preuzimanje vašeg uređaja ili krađu podataka iz njega.

Stoga je mudro ponijeti i kabel koji služi samo za napajanje, kako biste mogli na miru puniti mobitel i na mjestima koja vam ne ulijevaju povjerenje.