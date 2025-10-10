TEHNO SAVJETI

Treba li vašem uređaju kondom? Da, pogledajte zašto i kada ga koristiti

Miroslav Wranka

10.10.2025 u 13:44

Izvor: Profimedia / Autor: Engdao Wichitpunya / Alamy / Profimedia
Mudro je ponijeti i kabel koji služi samo za napajanje, kako biste mogli na miru puniti mobitel i na mjestima koja vam ne ulijevaju povjerenje. Ali, nije uvijek praktično

Punjenje pametnih telefona i tablet računala na javnim mjestima može biti rizično ako koristite kabel koji istovremeno služi i za napajanje i za prijenos podataka.

Naime, kabele za prijenos podataka moguće je zlorabiti za upad i preuzimanje vašeg uređaja ili krađu podataka iz njega.

Stoga je mudro ponijeti i kabel koji služi samo za napajanje, kako biste mogli na miru puniti mobitel i na mjestima koja vam ne ulijevaju povjerenje.

Ali, još jedan kabel o kojem treba razmišljati nije uvijek praktično rješenje. Je li moguće postići istu razinu zaštite samo s jednim kabelom?

Odgovor na to pitanje je potvrdan, ako ste spremni uložiti nešto novca u adapter koji blokira prijenos podataka putem USB veze.

USB kondom, kako se ove adaptere još zove, zaustavit će u potpunosti prijenos podataka, uključujući i mogući zlonamjerni softver kojeg pokušavaju ubaciti kriminalci ili vlasti.

Ako nešto trebate preuzeti dok punite mobitel, oslonite se na mobilni internet, Bluetooth ili Wi-Fi.

Naravno, i s Wi-Fijem treba biti oprezan, pa izbjegavajte obavljati bankarske transakcije i druge osjetljive poslove putem njega dok se ne spojite s mrežom kojoj možete vjerovati, piše PC World.

