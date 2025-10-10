Treba li vašem uređaju kondom? Da, pogledajte zašto i kada ga koristiti

Mudro je ponijeti i kabel koji služi samo za napajanje, kako biste mogli na miru puniti mobitel i na mjestima koja vam ne ulijevaju povjerenje. Ali, nije uvijek praktično
Punjenje pametnih telefona i tablet računala na javnim mjestima može biti rizično ako koristite kabel koji istovremeno služi i za napajanje i za prijenos podataka.
Naime, kabele za prijenos podataka moguće je zlorabiti za upad i preuzimanje vašeg uređaja ili krađu podataka iz njega.
Stoga je mudro ponijeti i kabel koji služi samo za napajanje, kako biste mogli na miru puniti mobitel i na mjestima koja vam ne ulijevaju povjerenje.
Ali, još jedan kabel o kojem treba razmišljati nije uvijek praktično rješenje. Je li moguće postići istu razinu zaštite samo s jednim kabelom?
Odgovor na to pitanje je potvrdan, ako ste spremni uložiti nešto novca u adapter koji blokira prijenos podataka putem USB veze.
USB kondom, kako se ove adaptere još zove, zaustavit će u potpunosti prijenos podataka, uključujući i mogući zlonamjerni softver kojeg pokušavaju ubaciti kriminalci ili vlasti.
Ako nešto trebate preuzeti dok punite mobitel, oslonite se na mobilni internet, Bluetooth ili Wi-Fi.
Naravno, i s Wi-Fijem treba biti oprezan, pa izbjegavajte obavljati bankarske transakcije i druge osjetljive poslove putem njega dok se ne spojite s mrežom kojoj možete vjerovati, piše PC World.