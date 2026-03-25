Netko se kladio na početak rata s Iranom i dobro zaradio. Sad se kladi na završetak

Ukupno su uložili 160 tisuća američkih dolara . Ako je njihova prognoza točna, zajedno će ukupno dobiti 1,04 milijuna dolara .

Korisnik društvene mreže X @itslirrato primijetio je sumnjive aktivnosti na Polymarketu . Deset korisničkih računa bez jasne međusobne poveznice osim njihove aktivnosti kladilo se na prekid vatre u Iranu do kraja mjeseca.

Jedan od tih računa, pod nazivom NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS, najsumnjiviji je među njima.

Kreiran je krajem veljače, a započeo je s dvije slične oklade - jednom za 11.283 dolara i jednom za 7.600 dolara - na američke udare na Iran do 28. veljače i do 1. ožujka. Američki udari započeli su 28. veljače, tako pa su obje oklade isplaćene u ukupnom iznosu od 85.000 dolara.

NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS ima još dvije aktivne oklade: 16.582,45 dolara ako dođe do 'prekida vatre između SAD-a i Irana do 31. ožujka' i 24.265,52 dolara ako dođe do 'prekida vatre između SAD-a i Irana do 15. travnja'.

Ubrzo nakon što su američki senatori Adam Schiff i John Curtis predstavili Zakon o predviđanjima tržišta kao kockanje - koji bi zabranio sportsko klađenje na Polymarket i njegovog konkurenta Kalshi - obje stranice najavile su nove mjere nadzora zbog trgovanja povlaštenim informacijama.

Polymarket je promijenio pravila, pa je korisnicima - ponajviše sportašima - zabranjeno trgovanje ugovorima ako mogu utjecati na to hoće li se događaj dogoditi ili ako imaju povjerljivo znanje o relevantnom događaju. Iako je najočitije namijenjena, recimo, profesionalnim boksačima, nova politika mogla bi utjecati na vladine dužnosnike i privatne izvođače radova s ​​​​sigurnosnom provjerom, piše Gizmodo.