Netko se kladio na početak rata s Iranom i dobro zaradio. Sad se kladi na završetak

Korisnik društvene mreže X @itslirrato primijetio je sumnjive aktivnosti na Polymarketu. Deset korisničkih računa bez jasne međusobne poveznice osim njihove aktivnosti kladilo se na prekid vatre u Iranu do kraja mjeseca.
Ukupno su uložili 160 tisuća američkih dolara. Ako je njihova prognoza točna, zajedno će ukupno dobiti 1,04 milijuna dolara.
Jedan od tih računa, pod nazivom NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS, najsumnjiviji je među njima.
Kreiran je krajem veljače, a započeo je s dvije slične oklade - jednom za 11.283 dolara i jednom za 7.600 dolara - na američke udare na Iran do 28. veljače i do 1. ožujka. Američki udari započeli su 28. veljače, tako pa su obje oklade isplaćene u ukupnom iznosu od 85.000 dolara.
NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS ima još dvije aktivne oklade: 16.582,45 dolara ako dođe do 'prekida vatre između SAD-a i Irana do 31. ožujka' i 24.265,52 dolara ako dođe do 'prekida vatre između SAD-a i Irana do 15. travnja'.
Ubrzo nakon što su američki senatori Adam Schiff i John Curtis predstavili Zakon o predviđanjima tržišta kao kockanje - koji bi zabranio sportsko klađenje na Polymarket i njegovog konkurenta Kalshi - obje stranice najavile su nove mjere nadzora zbog trgovanja povlaštenim informacijama.
Polymarket je promijenio pravila, pa je korisnicima - ponajviše sportašima - zabranjeno trgovanje ugovorima ako mogu utjecati na to hoće li se događaj dogoditi ili ako imaju povjerljivo znanje o relevantnom događaju. Iako je najočitije namijenjena, recimo, profesionalnim boksačima, nova politika mogla bi utjecati na vladine dužnosnike i privatne izvođače radova s sigurnosnom provjerom, piše Gizmodo.