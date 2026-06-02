Nemojte postati žrtvom prijevare kloniranjem glasa. Evo kako se zaštititi

Prijevare kloniranjem glasa moguće su zato što alati umjetne inteligencije omogućuju bilo kome stvaranje uvjerljive replike nečijeg glasa pomoću samo nekoliko sekundi pravog zvuka.

Amerikanci su prošle godine izgubili više od 893 milijuna dolara zbog prijevara povezanih s umjetnom inteligencijom, uključujući napade koji su koristili kloniranje glasa, phishing e-poruke generirane umjetnom inteligencijom, romantične i druge prijevare, prema podacima koje objavio Federal Bureau of Investigation (FBI).

Prevaranti mogu oponašati bilo koga, od članova obitelji i prijatelja do kolega ili radnika u profesionalnim uslugama. Više banaka upozorilo je klijente na prijevare ove vrste.

Stručnjaci kažu da su replike glasa koje generira umjetna inteligencija postale toliko realistične da ih većina ljudi više ne može pouzdano razlikovati od stvarnih ljudskih glasova.

Kako funkcioniraju prijevare s umjetnom inteligencijom i glasom?

Prevaranti mogu stvoriti repliku nečijeg glasa pomoću umjetne inteligencije koristeći kratku snimku njihovog govora, često preuzetu s društvenih mreža ili iz ranijeg lažnog poziva koji je bio potajno snimljen. Društvene mreže također mogu pružiti mnoštvo informacija o članovima obitelji i bliskim prijateljima koji bi mogli biti meta.

Prevaranti će obično zvučati kao da je voljena osoba koju oponašaju u nevolji, recimo navodno oteta ili u zatvoru. Zatim će hitno tražiti novac da bi problem bio riješen.

Sofisticirani napadači mogli bi koristiti alate za pretvaranje teksta u govor (što se naziva tehnikom skinninga glasa), a oni manipuliraju glasom prevaranta kako bi zvučao kao osoba koju oponaša u stvarnom vremenu. Te tehnike olakšavaju razgovore između mete i glasa kloniranog umjetnom inteligencijom, što potencijalno čini prijevaru uvjerljivijom.

Može se tako činiti da poziv dolazi s poznatog broja uz pomoć lažiranja broja pozivatelja, pa nije uputno uzeti zdravo za gotovo to da poziv koji stiže od bliske vam osobe doista dolazi od nje.