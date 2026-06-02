MYTHOS

EK dobiva pristup kontroverznom AI alatu? Bruxelles i Anthropic u pregovorima

L. Š.

02.06.2026 u 10:31

Dario Amodei, Anthropic
Dario Amodei, Anthropic Izvor: Profimedia / Autor: Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Američka tvrtka Anthropic ponudila je Europskoj komisiji pristup svom AI alatu Mythos, namijenjenom otkrivanju kibernetičkih ranjivosti

Prema navodima dužnosnika Europske komisije upoznatog sa slučajem, formalni poziv uslijedio je nakon sastanka predstavnika Anthropica i Komisije održanog prošlog četvrtka u San Franciscu. Europska unija sada radi na uspostavi mehanizma koji bi omogućio pristup modelu uz sigurnosne mjere, piše Politico.

vezane vijesti

Bloomberg je objavio da bi pristup Mythosu trebala dobiti Europska agencija za kibernetičku sigurnost (ENISA) sa sjedištem u Ateni. Glasnogovornik Komisije Thomas Regnier izjavio je kako je Bruxelles s Anthropicom održao nekoliko 'produktivnih sastanaka' te pozdravio razvoj događaja vezan uz mogući budući pristup sustavu.

Anthropic je Mythos predstavio početkom travnja. Tvrtka je tada upozorila da model nadmašuje većinu ljudi u pronalaženju i iskorištavanju sigurnosnih slabosti računalnih sustava, zbog čega su mnogi strahovali da bi tehnologija mogla biti zloupotrijebljena za napade na kritičnu infrastrukturu.

Europske institucije dosad nisu imale pristup tom alatu, što je posljednjih tjedana zabrinulo europske političare i sigurnosne stručnjake. Iz ENISA-e su potvrdili da agencija trenutačno još nema aktivan pristup Mythosu, ali da radi na njegovoj implementaciji. Europska komisija ujedno priprema i akcijski plan za odgovor na nove AI alate za hakiranje, koji bi trebao biti predstavljen prije ljetne stanke.

Mythos koji je stvorila američka tvrtka Anthropic, navodno je vrlo moćan, zbog čega ga se boje pustiti u javnost, stoga su najavili da će samo nekolicini tvrtka i organizacija dati pristup. Novi AI model pronašao je tisuće kritičnih propusta u vodećim operativnim sustavima i internetskim preglednicima, uključujući one koji su ostali neprimijećeni 27 godina. Ako se takav alat nađe u pogrešnim rukama, lako bi mogao postati opasno oružje za sve sofisticiranije kibernetičke napade, upozoravaju stručnjaci, pa i sam Anthropic.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ANOTHER WORLD

ANOTHER WORLD

Otvara se VR arena: Zavirili smo u novu gejming atrakciju u centru Zagreba
NEKOLIKO SAVJETA

NEKOLIKO SAVJETA

Nemojte postati žrtvom prijevare kloniranjem glasa. Evo kako se zaštititi
OSAMOSTALJIVANJE?

OSAMOSTALJIVANJE?

Trump okrenuo Europu protiv SAD-a? Bruxelles kreće u veliku tehnološku ofenzivu

najpopularnije

Još vijesti