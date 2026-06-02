EK dobiva pristup kontroverznom AI alatu? Bruxelles i Anthropic u pregovorima

Prema navodima dužnosnika Europske komisije upoznatog sa slučajem, formalni poziv uslijedio je nakon sastanka predstavnika Anthropica i Komisije održanog prošlog četvrtka u San Franciscu. Europska unija sada radi na uspostavi mehanizma koji bi omogućio pristup modelu uz sigurnosne mjere, piše Politico .

Bloomberg je objavio da bi pristup Mythosu trebala dobiti Europska agencija za kibernetičku sigurnost (ENISA) sa sjedištem u Ateni. Glasnogovornik Komisije Thomas Regnier izjavio je kako je Bruxelles s Anthropicom održao nekoliko 'produktivnih sastanaka' te pozdravio razvoj događaja vezan uz mogući budući pristup sustavu.

Anthropic je Mythos predstavio početkom travnja. Tvrtka je tada upozorila da model nadmašuje većinu ljudi u pronalaženju i iskorištavanju sigurnosnih slabosti računalnih sustava, zbog čega su mnogi strahovali da bi tehnologija mogla biti zloupotrijebljena za napade na kritičnu infrastrukturu.

Europske institucije dosad nisu imale pristup tom alatu, što je posljednjih tjedana zabrinulo europske političare i sigurnosne stručnjake. Iz ENISA-e su potvrdili da agencija trenutačno još nema aktivan pristup Mythosu, ali da radi na njegovoj implementaciji. Europska komisija ujedno priprema i akcijski plan za odgovor na nove AI alate za hakiranje, koji bi trebao biti predstavljen prije ljetne stanke.

Mythos koji je stvorila američka tvrtka Anthropic, navodno je vrlo moćan, zbog čega ga se boje pustiti u javnost, stoga su najavili da će samo nekolicini tvrtka i organizacija dati pristup. Novi AI model pronašao je tisuće kritičnih propusta u vodećim operativnim sustavima i internetskim preglednicima, uključujući one koji su ostali neprimijećeni 27 godina. Ako se takav alat nađe u pogrešnim rukama, lako bi mogao postati opasno oružje za sve sofisticiranije kibernetičke napade, upozoravaju stručnjaci, pa i sam Anthropic.