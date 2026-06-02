OpenAI-ev AI model riješio matematički problem star gotovo 80 godina

Iako na prvi pogled zvuči jednostavno, problem desetljećima nije imao potpuno rješenje, a najprecizniju gornju granicu matematičari su postavili 1984. godine, piše Live Science .

Riječ je o takozvanom problemu jediničnih udaljenosti u ravnini, koji je još 1946. godine postavio mađarski matematičar Paul Erdős. Problem se bavi pitanjem koliko se maksimalno parova točaka može nalaziti na međusobnoj udaljenosti od jedne jedinice unutar dvodimenzionalne ravnine.

OpenAI sada tvrdi da je njihov interni AI model pronašao novi pristup koji nadilazi granicu što ju je postavio Erdős. Tvrtka je objavila rezultate u blogu i pratećem znanstvenom radu, istaknuvši da model nije bio posebno treniran za taj problem niti za matematiku općenito.

Prema navodima istraživača, do rješenja je došao koristeći potpuno drukčiji pristup od dosadašnjih metoda koje su matematičari povezivali s tim problemom. 'To je važna prekretnica za matematiku i umjetnu inteligenciju. Prvi put je AI autonomno riješio otvoreni problem koji je ključan za jedno područje matematike', poručili su iz OpenAI-a.

Rezultate su potom pregledali i neovisni matematičari te su potvrdili ispravnost dokaza. Istaknuli su i da je ljudska uloga i dalje ključna u razumijevanju, interpretaciji i doradi takvih rješenja.

Thomas Bloom, matematičar sa Sveučilišta u Manchesteru koji vodi bazu Erdősovih problema, napisao je da je originalni AI-ev dokaz bio matematički valjan, ali su ga ljudski istraživači poboljšali i razradili. Sličnog je mišljenja i Tim Gowers sa Sveučilišta Cambridge, istaknuvši da nijedan dosadašnji dokaz generiran umjetnom inteligencijom nije bio na toj razini kvalitete.

'Ako bi čovjek napisao taj rad i poslao ga u Annals of Mathematics, bez oklijevanja bih predložio njegovu objavu', naveo je Gowers. OpenAI tvrdi da ovo otkriće nadilazi sam matematički problem te pokazuje kako bi se umjetna inteligencija mogla koristiti i u takozvanim frontier istraživanjima, odnosno u rješavanju najtežih znanstvenih pitanja.

Pritom pokušavaju ublažiti strahove da bi AI mogao zamijeniti matematičare i znanstvenike, poručujući da je cilj tehnologije pomoći istraživačima, a ne zamijeniti ih.

Tvrtka je i ranije iznosila ambiciozne tvrdnje o sposobnostima svojih modela u matematici. Prošle godine pojedini predstavnici OpenAI-a tvrdili su da je model GPT-5 riješio deset neriješenih Erdősovih problema, no dio stručnjaka kasnije je upozorio da su neka od tih pitanja već ranije riješili ljudi, nakon čega su pojedine objave povučene.