Jesu li vaši razgovori mobitelom posve privatni? Evo aplikacija koje vam mogu pomoći

Naime, mobilni protokoli nisu šifrirani od pošiljatelja do primatelja, što znači kako telekom operator, policija ili netko zlonamjeran može presresti zvuk.

Kad koristite mobitel za telefoniranje, nemojte računati na to kako je razgovor automatki zaštićen.

Možda ste se potrudili osigurati enkripcijsku zaštitu od pošiljatelja do primatelja (E2EE) za svoje tekstualne poruke pomoću aplikacije za sigurnu razmjenu poruka ili određenih iOS-iOS i višeplatformskih RCS protokola.

Isto možete učiniti i za glasovne pozive koje želite zadržati privatnima.

Što je enkripcijska zaštita od pošiljatelja do primatelja?

Riječ je o metodi zaštite sadržaja poruka i poziva između korisnika. Sadržaj bi trebao biti nečitljiv svima osim uređaju primatelja s ispravnim ključem za dešifriranje.

To znači kako podatke nitko drugi ne može presresti ili pročitati, uključujući tehnološke tvrtke koje posjeduju aplikacije za razmjenu poruka.

Brojne aplikacije za sigurno slanje poruka koje koristite za šifriranje tekstualnih razgovora mogu biti korištene i za upućivanje privatnih poziva.

Signal

Signal ima uključen E2EE za sve poruke i pozive. Prema zadanim postavkama, razgovore možete čitati ili slušati samo vi i primatelj.

WhatsApp

Sve poruke i pozivi unutar WhatsAppa također se automatski enkriptira od pošiljatelja do primatelja.

Messenger

Facebook Messenger također ima E2EE uključen prema zadanim postavkama za sve razgovore, uključujući poruke i pozive. Meta Platforms je, doduše, nedavno uklonila E2EE za direktne poruke na Instagramu.

Discord

Imaju E2EE za glasovne i video pozive od 2024. godine. Sad je zadana postavka za sve korisnike.

FaceTime

Korisnici uređaja s operativnim sustavom iOS mogu iskoristiti E2EE s glasovnim i video pozivima putem FaceTimea upućenima drugim Appleovim uređajima.

Viber

VoIP (Voice over IP) platforma koja omogućuje E2EE audio i video pozive.

Osim toga, neke platforme za videokonferencije poput Microsoft Teamsa i Zooma imaju opcije za omogućavanje E2EE za sastanke i pozive.

Pozivi između uređaja s operativnim sustavom Android na mreži Google Fi Wireless također su E2EE, piše Life Hacker.