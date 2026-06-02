Pametne lopte i 3D avatari igrača: Evo kakvu tehnološku revoluciju FIFA sprema za SP 2026.

Tehnologija će biti ugrađena i u službenu loptu prvenstva, Adidasov model Trionda. Lopta će sadržavati senzor pokreta koji prikuplja podatke 500 puta u sekundi, što bi sucima trebalo omogućiti preciznije i brže odluke tijekom utakmica.

Među novitetima su AI generirani avatari igrača, lopte opremljene senzorima te digitalni asistenti za trenere i stručne stožere. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino još je početkom godine najavio da žele osigurati tehnološke inovacije koje će biti korisne igračima, reprezentacijama i navijačima diljem svijeta, piše Euronews.

Sustav će moći točno odrediti trenutak kontakta igrača s loptom, a FIFA navodi i da će olakšati prepoznavanje igranja rukom ili spornih kontakata koji se teško mogu uočiti samo videosnimkama. Organizatori planiraju izraditi i digitalne 3D avatare svih 1248 igrača koji će nastupiti na prvenstvu te će svaki nogometaš prije početka turnira obaviti kratko skeniranje tijela kako bi se stvorio precizan virtualni model.

Ti modeli koristit će se s postojećim poluautomatiziranim sustavom za zaleđe koji pomoću kamera prati položaj lopte i igrača 50 puta u sekundi. Kada sustav detektira potencijalno zaleđe, suci u VAR sobi primit će automatsko upozorenje prije nego što potvrde informaciju glavnom sucu na terenu. Digitalni avatari bit će uključeni i u televizijske prijenose te prikaze spornih situacija za gledatelje na stadionima i pred ekranima.

FIFA uvodi i novu tehnologiju nazvanu Referee View, a ona će uz pomoć umjetne inteligencije stabilizirati snimke s terena i gledateljima omogućiti prikaz utakmice iz perspektive suca i igrača. Jedan od najvećih projekata za prvenstvo bit će i Football AI Pro, AI asistent namijenjen svim reprezentacijama koje će nastupiti na turniru.

Sustav će analizirati utakmice, izrađivati taktičke preporuke i procjene učinka igrača te trenerima i stožerima pomagati u pripremi utakmica, a moći će generirati tekstualne sažetke, videoanalize i grafičke prikaze podataka. Iz FIFA-e tvrde da će takav sustav omogućiti pristup naprednoj nogometnoj analitici svim reprezentacijama, a ne samo najbogatijim savezima i klubovima.