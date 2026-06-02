Trump okrenuo Europu protiv SAD-a? Bruxelles kreće u veliku tehnološku ofenzivu

Donald Trump možda je učinio ono što godinama nisu uspijevali ni Pariz ni Bruxelles – uvjerio je Europu da ovisnost o američkoj tehnologiji predstavlja ozbiljan sigurnosni i geopolitički rizik. Nakon Trumpovih prijetnji Grenlandu, sankcija međunarodnim dužnosnicima i spremnosti da europsku ovisnost o američkim tehnološkim kompanijama koristi kao političko oružje, u Europskoj uniji raste podrška ideji tehnološkog osamostaljivanja Europe

Europska komisija zato bi u srijedu trebala predstaviti novi paket mjera za tzv. tehnološki suverenitet, čiji je cilj smanjiti ovisnost Europe o stranim tehnološkim kompanijama. Prema nacrtima dokumenata u koje je uvid imao Politico, Bruxelles ipak zasad ne planira radikalan prekid suradnje s američkim tehnološkim divovima, ali pritisak za jačanjem europske digitalne neovisnosti postaje sve snažniji. 'Ljudi su konačno shvatili da ništa ne donosi toliku moć kao tehnologija', rekao je Sebastiano Toffaletti, glavni tajnik organizacije European DIGITAL SME Alliance, koja zagovara razvoj europskih alternativa američkim tehnološkim kompanijama. 'Tehnologija nije samo roba. Ona je sredstvo moći i utjecaja, a Europa mora imati svoja rješenja', dodao je.

Raste zabrinutost zbog ovisnosti o SAD-u Novi paket mjera rezultat je sve veće zabrinutosti europskih institucija zbog činjenice da se ključni dijelovi europske digitalne infrastrukture oslanjaju na američke kompanije – od komunikacije e-mailom i pohrane podataka do cloud servisa i alata koje koriste državne službe. Prije samo nekoliko godina države poput Nizozemske i Danske protivile su se francuskim prijedlozima da se najosjetljiviji europski podaci drže izvan američkih servera. Kritičari su tada tvrdili da je riječ o prikrivenom protekcionizmu koji bi mogao naštetiti europskom gospodarstvu. Prvi ozbiljan alarm, prema riječima nizozemskog europarlamentarca Barta Groothuisa, stigao je još za administracije Joea Bidena. Nekoliko dana prije odlaska iz Bijele kuće Bidenova administracija ograničila je izvoz AI čipova u pojedine europske države. Groothuis priznaje da je potpuno promijenio stav prema tehnološkoj ovisnosti o SAD-u. 'To je bio jasan signal da nas naš veliki saveznik želi učiniti potpuno ovisnima o američkoj umjetnoj inteligenciji', rekao je.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL







Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL