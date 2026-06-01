pristojan novac

Koliko ostane čiste zarade nakon svih davanja? Evo računice za jedan apartman

V. B.

01.06.2026 u 22:38

Apartmani na moru
Apartmani na moru Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Koliko točno prihoda pojedu porezi i drugi troškovi koje imaju iznajmljivači? Sve ovisi o broju kreveta i lokaciji. RTL Danas je uzeo primjer apartmana od 50 četvornih metara sa četiri kreveta na Krku

Izračun Hrvatske udruge obiteljskog smještaja izgleda ovako:

Iznajmljivač sada za četiri kreveta plaća paušalni porez od 400 €, a prema novom prijedlogu država bi ubrala 200 eura više. Ako plaća porez na nekretnine - to je još 175 €. Krk je turističku pristojbu za 2027. korigirao za 5 eura i to na 65 eura, turistička članarina je gotovo 24 €. Ukupno, fiksna davanja bi prema novom izračunu iznosila oko 864 eura, objavio je RTL Danas.

No, za bavljenje turizmom to nisu jedini troškovi.

vezane vijesti

Za provizije platformama za iznajmljivanje plaća se od 1000 – 1500 €. Država ubire i PDV na proviziju od 250 do 375 €.

Svaki apartman treba i čišćenje. Ako to ne obavlja iznajmljivač sam, onda to rade čistačice ili agencije, a to stoji najmanje 600 do 1.000 €. Troškovi režija su između 400 i 600 €, a održavanje i potrošni materijal još 200 do 300 €. Ukupni godišnji troškovi tako iznose minimalno 3.314 €

Ako je apartman popunjen 80 dana na godinu i noćenje se plaća 100 € - to znači da je prihod 8000 €. Kad se sve zbroji i oduzme, vlasniku apartmana ostaje 4686 eura. U postocima - čista zarada je oko 58 posto.

Ali, kako nam kažu iznajmljivači uvijek ima i neplaniranih dodatnih troškova.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nastavak trenda

nastavak trenda

Iz Njemačke se lani iselilo više Hrvata nego što se u nju doselilo
'POPRAVLJANJE ČOVJEKA'

'POPRAVLJANJE ČOVJEKA'

Besmrtnost je novi prioritet: Rusi uzgajaju ljudske organe u svinjama, sve vodi Putinova kći
negativan utjecaj

negativan utjecaj

Radikalan rez: Ova europska zemlja zabranjuje mobitele u školama, a lekciju su dobili i roditelji

najpopularnije

Još vijesti