Koliko ostane čiste zarade nakon svih davanja? Evo računice za jedan apartman

Iznajmljivač sada za četiri kreveta plaća paušalni porez od 400 €, a prema novom prijedlogu država bi ubrala 200 eura više. Ako plaća porez na nekretnine - to je još 175 €. Krk je turističku pristojbu za 2027. korigirao za 5 eura i to na 65 eura, turistička članarina je gotovo 24 €. Ukupno, fiksna davanja bi prema novom izračunu iznosila oko 864 eura, objavio je RTL Danas.

Za provizije platformama za iznajmljivanje plaća se od 1000 – 1500 €. Država ubire i PDV na proviziju od 250 do 375 €.

Svaki apartman treba i čišćenje. Ako to ne obavlja iznajmljivač sam, onda to rade čistačice ili agencije, a to stoji najmanje 600 do 1.000 €. Troškovi režija su između 400 i 600 €, a održavanje i potrošni materijal još 200 do 300 €. Ukupni godišnji troškovi tako iznose minimalno 3.314 €

Ako je apartman popunjen 80 dana na godinu i noćenje se plaća 100 € - to znači da je prihod 8000 €. Kad se sve zbroji i oduzme, vlasniku apartmana ostaje 4686 eura. U postocima - čista zarada je oko 58 posto.

Ali, kako nam kažu iznajmljivači uvijek ima i neplaniranih dodatnih troškova.