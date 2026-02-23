Kako slati poruke s iPhonea putem satelita? Evo što treba znati i pripremiti

To omogućuje ostanak u kontaktu s prijateljima i obitelji s udaljenih lokacija do kojih tradicionalne mreže ne dopiru, poput pješačkih staza, ruralnih područja ili lokacija na moru.

S novijim izdanjima operativnog sustava iOS Apple je proširio satelitske mogućnosti na slanje i primanje poruka putem satelita.

Morat ćete uključiti iMessage prije nego što se isključite iz mreže. Također je važno postaviti kontakt za hitne slučajeve, kao i članove svoje grupe za dijeljenje obitelji prije odlaska.

To će im omogućiti slanje poruke putem SMS-a bez potrebe da im prethodno pošalje poruku.

Za slanje poruke putem satelita, otvorite aplikaciju Messages kada mobilni ili Wi-Fi signal nije dostupan.

Ako je značajka podržana na trenutnoj lokaciji, aplikacija će prikazati upit.

Odabir opcije za povezivanje putem satelita pokreće navođeni zaslon za povezivanje. Dobit ćete upute u stvarnom vremenu za pomoć u održavanju usklađenosti sa satelitom.

Nakon povezivanja tekstualnu poruku možete upisati i poslati. Isporuka može trajati dulje nego inače. Uređaj će vas obavijestiti kada je poruka uspješno poslana.

Odgovori primatelja bit će isporučeni i putem satelita, sve dok je veza aktivna.

Što vam je potrebno prije slanja satelitskih poruka?

Morate imati kompatibilan model iPhonea i odgovarajuće izdanje softvera.

Značajka je podržana na modelima sa satelitskim hardverom, počevši od iPhonea 14, i izdanjima iOS-a 18 i novijima s podrškom za slanje satelitskih poruka.

Značajka također ovisi o lokaciji i dostupnosti. Razmjena satelitskih poruka trenutno je podržana u odabranim regijama, uključujući Sjedinjene Države i dijelove Kanade, s postupnim uvođenjem proširene podrške.

Uređaj mora biti na otvorenom s jasnim pogledom na nebo jer drveće, zgrade i teren mogu ometati satelitsku vezu.

Slanje poruka putem satelita nije dizajnirano za kontinuirane razgovore. Poruke se sažimaju i šalju sporije od standardnih poruka, a vrijeme isporuke može varirati ovisno o uvjetima i položaju satelita.

Kako satelitske poruke rade na iPhoneu?

Kada iPhone izgubi pristup mobilnim i Wi-Fi mrežama, sustav automatski otkriva je li dostupna samo satelitska veza.

Umjesto neuspjelog slanja, aplikacija Messages traži povezivanje sa satelitom. Pojavit će se upute na zaslonu kako pravilno postaviti telefon.

To obično uključuje držanje uređaja podignutog i praćenje smjernica za usmjeravanje sa satelitom iznad glave. Telefon koristi ugrađene senzore za održavanje veze dok šalje poruku.

Poruke poslane putem satelita samo su tekstualne i koriste smanjeni format podataka kako bi se osigurao njihov pouzdan prijenos. Slike, videozapisi, audio poruke i veliki privici nisu podržani.

Tko može primati satelitske poruke?

Satelitske poruke mogu biti slane kontaktima putem iMessagea ili standardnog SMS-a, ovisno o uređaju i postavkama primatelja.