Strašna svjedočanstva građana Irana: 'Ni u najgorim snovima nismo mogli zamisliti ovakav dan'

Stanovnici Irana svjedoče o strahu i neizvjesnosti dok se nastavljaju napadi u ratu između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela, prenosi BBC Persian.

Jedna žena iz Teherana, koja živi s trogodišnjim djetetom, kaže da pokušava preživjeti svakodnevna bombardiranja. ‘Samo pokušavamo izdržati bombardiranje’, rekla je, dodajući da nije izlazila iz kuće otkako je stigla u grad. ‘Ta ljubav prema ratu koju neki ljudi imaju nešto je što jednostavno ne mogu podnijeti’, poručila je.

Drugi stanovnik Teherana, muškarac u četrdesetima, rekao je da mediji ne govore dovoljno o običnim ljudima u Iranu. ‘Znate što je čudno? Mediji govore samo o ratu… o tome što je Trump rekao i kako je Iran odgovorio. O tome gdje su SAD bombardirale i koju je američku bazu Iran gađao’, rekao je. Dodao je da među stanovnicima vlada snažan psihološki pritisak. ‘Svojim očima gledam kako se ljudi slamaju i povlače u sebe. Kad nekoga nazovem i ne javi se, gotovo dobijem srčani udar’, rekao je.

Stanovnik Isfahana opisao je situaciju kao izrazito zastrašujuću. ‘Situacija je postala stvarno, stvarno zastrašujuća. Vlastitim očima vidim F-35 kako kruže iznad grada’, rekao je.