život pod bombama

Strašna svjedočanstva građana Irana: 'Ni u najgorim snovima nismo mogli zamisliti ovakav dan'

M. Šurina

07.03.2026 u 18:52

Napad na zračnu luku kod Teherana
Napad na zračnu luku kod Teherana Izvor: Profimedia / Autor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Stanovnici Irana svjedoče o strahu i neizvjesnosti dok se nastavljaju napadi u ratu između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela, prenosi BBC Persian.

Jedna žena iz Teherana, koja živi s trogodišnjim djetetom, kaže da pokušava preživjeti svakodnevna bombardiranja.

‘Samo pokušavamo izdržati bombardiranje’, rekla je, dodajući da nije izlazila iz kuće otkako je stigla u grad.

Ta ljubav prema ratu koju neki ljudi imaju nešto je što jednostavno ne mogu podnijeti’, poručila je.

Drugi stanovnik Teherana, muškarac u četrdesetima, rekao je da mediji ne govore dovoljno o običnim ljudima u Iranu.

‘Znate što je čudno? Mediji govore samo o ratu… o tome što je Trump rekao i kako je Iran odgovorio. O tome gdje su SAD bombardirale i koju je američku bazu Iran gađao’, rekao je.

Dodao je da među stanovnicima vlada snažan psihološki pritisak.

Svojim očima gledam kako se ljudi slamaju i povlače u sebe. Kad nekoga nazovem i ne javi se, gotovo dobijem srčani udar’, rekao je.

tportal
Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

Stanovnik Isfahana opisao je situaciju kao izrazito zastrašujuću.

‘Situacija je postala stvarno, stvarno zastrašujuća. Vlastitim očima vidim F-35 kako kruže iznad grada’, rekao je.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Dodao je da je rat već pogodio njegovu obitelj.

‘Moj rođak i njegova supruga poginuli su u Teheranu. Nikada nismo mogli zamisliti ovakav dan za Iran, ni u najgorim snovima’, rekao je.

tportal
