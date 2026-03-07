Strašna svjedočanstva građana Irana: 'Ni u najgorim snovima nismo mogli zamisliti ovakav dan'

Stanovnici Irana svjedoče o strahu i neizvjesnosti dok se nastavljaju napadi u ratu između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela, prenosi BBC Persian.
Jedna žena iz Teherana, koja živi s trogodišnjim djetetom, kaže da pokušava preživjeti svakodnevna bombardiranja.
‘Samo pokušavamo izdržati bombardiranje’, rekla je, dodajući da nije izlazila iz kuće otkako je stigla u grad.
‘Ta ljubav prema ratu koju neki ljudi imaju nešto je što jednostavno ne mogu podnijeti’, poručila je.
Drugi stanovnik Teherana, muškarac u četrdesetima, rekao je da mediji ne govore dovoljno o običnim ljudima u Iranu.
‘Znate što je čudno? Mediji govore samo o ratu… o tome što je Trump rekao i kako je Iran odgovorio. O tome gdje su SAD bombardirale i koju je američku bazu Iran gađao’, rekao je.
Dodao je da među stanovnicima vlada snažan psihološki pritisak.
‘Svojim očima gledam kako se ljudi slamaju i povlače u sebe. Kad nekoga nazovem i ne javi se, gotovo dobijem srčani udar’, rekao je.
Stanovnik Isfahana opisao je situaciju kao izrazito zastrašujuću.
‘Situacija je postala stvarno, stvarno zastrašujuća. Vlastitim očima vidim F-35 kako kruže iznad grada’, rekao je.
Dodao je da je rat već pogodio njegovu obitelj.
‘Moj rođak i njegova supruga poginuli su u Teheranu. Nikada nismo mogli zamisliti ovakav dan za Iran, ni u najgorim snovima’, rekao je.