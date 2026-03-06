Hoće li asteroid od 60 metara pogoditi Mjesec? Evo što kažu znanstvenici

U pomoć im je stigao teleskop James Webb koji je pomno pratio putanju asteroida 2024 YR4, svemirskog putnika koji je donedavno prijetio Mjesecu i Zemlji
Svemirski teleskop James Webb astronomima je pomogao da razriješe još jedan svemirski misterij: asteroid 2024 YR4, koji je bio na putanji prema Zemlji, proći će pokraj Mjeseca i neće ga pogoditi. Prema najnovijim izračunima, asteroid će proletjeti na udaljenosti od oko 21.200 kilometara od lunarne površine.
2024 YR4 otkriven je 27. prosinca 2024. godine zahvaljujući NASA-inom sustavu za detekciju asteroida ATLAS. Promjera je oko 60 metara i nakratko je nosio titulu najopasnijeg otkrivenog asteroida svih vremena jer je postojala mogućnost da 22. prosinca 2032. godine udari u Zemlju . Asteroid te veličine mogao bi uništiti čitav grad ili, ako bi pao u ocean, izazvati razorni cunami. Ubrzo se, međutim, utvrdilo da neće pogoditi Zemlju, no ostala je neizvjesnost oko Mjeseca: procijenjeno je da za udar postoji 4,3 posto šanse.
Problem je bio u nepoznavanju točne putanje asteroida oko Mjeseca. Znanstvenici su mislili da će morati čekati do 2028. kako bi ga ponovo promatrali i dobili jasnije odgovore. No, istraživači s američkog Sveučilišta Johns Hopkins shvatili su da će James Webb moći promatrati asteroid između 18. i 26. veljače ove godine.
U tom je tjednu asteroid prolazio ispred polja slabo vidljivih zvijezda čiji su položaji precizno izmjereni zahvaljujući ESA-inoj misiji Gaia. Prateći njegovo kretanje na toj zvjezdanoj pozadini, teleskop je s velikom preciznošću uspio izračunati putanju asteroida. To, piše Space, nije bio lagan zadatak. 2024 YR4 jedan je od najslabije vidljivih objekata koje je James Webb ikad promatrao.
Da je do udarca ipak došlo, bio bi to povijesni trenutak za znanost, a ujedno i spektakularan prizor za promatrače sa Zemlje: snažan bljesak i novi krater promjera oko jednog kilometra, a oslobođena energija bila bi ekvivalentna eksploziji šest milijuna tona TNT-a. Dio izbačenog materijala vratio bi se na Mjesec, ali milijuni kilograma krhotina doprli bi do Zemljine orbite, što bi ugrozilo satelite i moglo stvoriti kratkotrajan meteorski roj.
Na sreću, od svega toga ništa neće biti. Asteroid će mirno proći i, barem što se tiče 2024 YR4, Zemljani i Mjesec mogu odahnuti.