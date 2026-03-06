Hoće li asteroid od 60 metara pogoditi Mjesec? Evo što kažu znanstvenici

Svemirski teleskop James Webb astronomima je pomogao da razriješe još jedan svemirski misterij: asteroid 2024 YR4, koji je bio na putanji prema Zemlji, proći će pokraj Mjeseca i neće ga pogoditi. Prema najnovijim izračunima, asteroid će proletjeti na udaljenosti od oko 21.200 kilometara od lunarne površine.

2024 YR4 otkriven je 27. prosinca 2024. godine zahvaljujući NASA-inom sustavu za detekciju asteroida ATLAS. Promjera je oko 60 metara i nakratko je nosio titulu najopasnijeg otkrivenog asteroida svih vremena jer je postojala mogućnost da 22. prosinca 2032. godine udari u Zemlju . Asteroid te veličine mogao bi uništiti čitav grad ili, ako bi pao u ocean, izazvati razorni cunami. Ubrzo se, međutim, utvrdilo da neće pogoditi Zemlju, no ostala je neizvjesnost oko Mjeseca: procijenjeno je da za udar postoji 4,3 posto šanse.

Problem je bio u nepoznavanju točne putanje asteroida oko Mjeseca. Znanstvenici su mislili da će morati čekati do 2028. kako bi ga ponovo promatrali i dobili jasnije odgovore. No, istraživači s američkog Sveučilišta Johns Hopkins shvatili su da će James Webb moći promatrati asteroid između 18. i 26. veljače ove godine.